Büyük panik: Güreşen boğalar tel örgüleri aştı, izleyiciler kaçıştı

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Karagöl Yaylası Şenlikleri kapsamında boğa güreşleri yapıldı. Güreşleri protokol üyelerinin yanı sıra yaklaşık 10 bin kişi izledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından güreşlerin kazasız ve aksaksız yapılması için dua edildi. Güreşler için hazırlanan alandaki tribünler dolunca pek çok kişi yakındaki bir tepeye çıkarak güreşleri izledi.

HEYECANLI ANLAR

Güreşlere Muğla ve Aydın yöresinden 34 güreş boğası katıldı. Boğa sahiplerine plaket ve kupa verilen güreşlerde heyecanlı anlar yaşandı. Güreşi bırakan boğanın yenilmiş kabul edildiği güreşlerde özellikle bazı boğalar örgülerle çevrilen güreş alanının dışına çıktı.

Tel örgüler dışında bekleyen izleyiciler ise boğaların geldiğini görünce kaçıştı. Boğa sahipleri hayvanları sakinleştirerek yeniden güreş alanına aldı. Güreşlerin ağalığını 15 bin TL vererek Selçuk Namal üstlendi.

İLK DEFA DÜZENLENDİ

Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, "Şenliklerimizin finalini boğa güreşleriyle gerçekleştirdik. Kumluca’ya 20 kilometre uzaklıkta 1400 rakımlı Karagöl Yaylası’nda bu yıl ilk defa boğa güreşleri yapıyoruz. Binlerce insanımız sahilin sıcağından kaçıp geldi. Bölgemizde ilk defa yaptığımız bu güreşleri bir çoğumuz ilk defa görüyor.

Veya çocukluğunda izlediği bireysel güreşleri organizasyon şeklinde izledi. Halkımızın güreşlere olan ilgi ve alakası, baştan sona kadar güreş alanından ayrılmaması, bu güreşleriÿdaha organize ve daha profesyonel şekilde yapmamız gerektiğine işarettir" dedi.