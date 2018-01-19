Büyük ozana büyük ödül

AYDIN Doğan Vakfı tarafından, her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, yaratıcılıkları ile başarıya ulaşmış kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen ‘Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ layık bulundu. 1996 yılından bu yana mesleğinde yaratıcı, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda ülkemizin ve kültürümüzün tanınırlığını arttırıcı çalışmalarda bulunan kişilerin ödüllendirildiği, Türkiye’nin en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Aydın Doğan Ödülü’nün bu yıl verileceği alan ‘Türk halk müziği’ olarak belirlenmişti. Ödül, Türk halk müziği ve bağlama alanında özgün arayışlarını yoğunlaştırarak sürdürmüş, Anadolu müziğinin dünyaya tanıtılmasına ciddi katkıları olmuş, eğitim çalışmalarıyla yeni kuşakların yetişmesini sağlamış, bağlama çalgısında bir ekol yaratmış sanatçı Arif Sağ’a verildi. Arif Sağ’a ödülü, nisan ayında düzenlenecek bir törenle takdim edilecek.



MİLLETVEKİLİ OLAN İLK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI

1945 Erzurum doğumlu olan Arif Sağ, 14 yaşına kadar burada âşıklık geleneğini öğrenip deyişler söylemeye başladı. İstanbul’a geldiğinde Aksaray Musiki Cemiyeti‘nde Nida Tüfekçi’nin öğrencisi oldu. 1963’te ilk plağı ‘Gafil Gezme Şaşkın Bir Gün Ölürsün’ü çıkardı. 1965’te bağlama sanatçısı olarak İstanbul Radyosu kadrosuna katıldı. Arif Sağ, o yıllarda başlayıp yaklaşık 20 yıl süren ‘45’lik plak dönemi’nin en ünlü adlarından biri oldu. Bu süreçte 50’ye yakın plak, 200’ün üzerinde beste yaptı. 1975’te kurulan ‘İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’na öğretim üyesi olarak giren Arif Sağ, bu yıllarda halk müziği ve bağlama konusundaki akademik çalışmalarına başladı. Milletvekili seçilen ilk halk müziği sanatçısı oldu ve 1987-1991 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yaptı.