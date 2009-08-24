Büyük Mustafa’yla uğraşmayın!

Doğrusunu söylemem gerekirse puan kaybını beklemiyordum...
Fakat bir beraberlik ile Mustafa Denizli'ye yüklenecek kadar da cahil değilim...
Karşılaşmayı, hayırlı beraberlik olarak nitelendirmek daha doğru olur...
Sezona fırtına gibi giren bir Beşiktaş bizi yanıltabilirdi...
Sorunlar var ve çözüm çok zor değil...
Kartalın kanatlarını daha güçlü çırpabilmesi için 2-3 haftaya ihtiyacı var...
Biraz sabırlı olmak gerekiyor...
Beni rahatsız eden aslında sahadaki oyundan çok, saha dışı oyunlar...
Fatih Kaya yazıyor
Hedefleri çok açık, Mustafa Denizli...
Hoca tüm bu olumsuzluklardan, yaratılmaya çalışılan durumdan oldukça rahatsız...
Belli ki, gerilmiş...
Cuma günü oynanacak karşılaşmada, Beşiktaş taraftarı, Denizli'ye sahip çıkarak bu gerginliği silip atar...
Kimse merak etmesin!
İlhan Eker'in dizi
Nobre'nin baldırında bir sakatlığı vardı... İlk onbirde yer almamasının sebebi de buydu...
İlhan Eker, Gençlerbirliği’nin savunma oyuncusu...
İlhan, 2 kez Nobre'nin sakat baldırına diz darbesinde bulundu...
Hatta ilk hareketin arkasından Nobre uzun süre yerde kıvrandı...
Yaptığı müdahaleler Nobre topu ayağından çıkarttıktan sonra olmasa, birazcık iyi niyet görsem, es geçeceğim...
Ama yok!
Futbol oynayan herkes o diz darbesinin ne anlama geldiğini iyi bilir!
Gençlerbirliği, Cumartesi günü oynanan karşılaşmada puan kazanabilecek bir mücadele sergiledi...
Belki de kazanabilirdi. Maçı izleyen kimse şaşırmazdı...
Neymiş, kazanmak için senin o diz darbelerine ihtiyaç yokmuş...
Ekmek kazandığınız mesleğe ihanet etmeyin...
Yarın aynı müdahaleyi sana yaparlar, ne anlama geldiğini belki o zaman anlarsın!
Ünlü, ünsüz uyumu
Geçen hafta Fenerbahçe'nin 'rambo' lakaplı taraftarı sahaya girdi...
Emre'nin bacağına sarılarak sevgisini gösterdi...
PFDK cezaları açıklıyor...
Bu aksiyonun cezası 15.000 TL...
Gerekçe ise; sahaya giren taraftarın tanınıyor olması...
Buradan Beşiktaşlı ünlülere sesleniyorum...
Aranızda bir sıralama yapın, her hafta biriniz sahaya girerek, hatalı karar veren hakemin bacağına sarılın "yapma, etme" diyerek...
Nasıl olsa ortada bir emsal var...
Artık çok rahatız!
Hakemler Galatasaray'ı çok seviyor
Dün akşam oynanan Galatasaray - Kayserispor karşılaşmasında oyunun dengesi nasıl bozulur ona şahit olduk...
Her ikili mücadelenin sonunda bütün takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullanan bir hakem...
İlk golde kaleciye yapılan faul...
İkinci golde olmayan korner...
Takdir hakkı sürekli Galatasaray'ın lehine...
Koruma altına alınmış Baros'u da es geçmeyelim...
Her ikili mücadelenin sonunda faul bekleyerek ellerini kollarını sallar...
Hiç bir müdahale olmadan kendisini yere bırakır faul bekler...
Tabii, bunların cezası yok... Ne sarı kart, ne sözlü uyarı...
Oyna Baros, oyna...
Maçın sonuna doğru Galatasaray taraftarın Beşiktaş’a ettiği küfürlere denecek hiç bir şey yok!
Gözlemci duymuş mudur? Ekrandan biz çok net duyduk!
Sözün özü; Galatasaray önüne geleni yener...
Kimse aksini beklemesin...
Çünkü bu şartlarda kazanması çok normal...