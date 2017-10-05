Büyük Moskova Sirki İstanbul'da

Moskova’da gerçekleştirilen 5. Uluslararası Sirk Festivali’ne de ev sahipliği yapan ‘Büyük Moskova Sirki’, 22 metre yükseklikte izleyenlerin yüreklerini ağzına getirecek şovlarla iki saatlik bir görsel şölen sunacak.



100 kişilik ekibiyle ‘UFO’ adındaki fantastik sirk şovu, seyir esnasında misafirlerin uzay gemisine girerek evrenimizin gizli, derin sırlarını keşfedip gerçek üstü bir bilinçle dünya dışı medeniyetlerle tanışmasını sağlıyor. Uçan uzay gemileri ile sirkin kubbesinin altında tanımlanamayan, uçuşan nesneleri, gizemli varlıklarla karşılaşmayı, akrobatları, jimnastikleri, palyaçoları, hokkabazları seyreden izleyici, iki saatliğine dış dünyadan tamamen soyutlanarak bambaşka bir yolculuğa çıkıyor.







6 TON AĞIRLIĞI’NDA UFO SAHNEYE İNİYOR!



Teknik ekibin 2 günde sadece kurulumu yaptığı ‘Büyük Moskova Sirki’nde yer alan ‘UFO’ cihazı 6 tonluk ağırlığı ile gerçeğini aratmıyor. Gösteri için 6 kamyon malzeme ile Türkiye’ye gelen sirkte; Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, İtalya, Fransa ve Kanada asıllı akrobatlar çalışıyor. 20-60 yaş aralığındaki akrobatlar özel bir beslenme sistemi uyguluyor. Akrobatlar arasında gösterilerde en çok dikkat çeken sanatçılar ise Rus uyruklu 2 metre 10 santim boyundaki ‘Tiççenkova Kardeşler’ oluyor.



BU GÖSTERİLERDE EMNİYET KEMERİ VE HAYVAN KULLANILMIYOR!



Emniyet kemeri olmadan yapılan nefes kesici şovlar için, akrobatlar özel bir psikolojik hazırlık sürecinden geçiyor. Büyük Moskova Sirki’nin ‘UFO’ gösterisinde kesinlikle hayvan kullanılmıyor. Çin, Japonya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde sergilenen ‘UFO’ da yaklaşık 100 değişik kostümle akrobatlar adeta görsel bir şölen içinde geçit töreni yapıyor.