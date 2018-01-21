Büyük koalisyona yeşil ışık

SCHULZ ‘SAĞ KAZANIR’ DEDİ

SPD lideri Martin Schulz, kongrede bir saat süren konuşmasında delegeleri koalisyon müzakerelerine ikna etmeye çalıştı. Schulz, “Erken seçimin bizim için doğru yol olduğuna inanmıyorum” diye seslendi. Erken seçimin sağı güçlendireceği konusunda uyarıda bulunan Schulz, “Sağa karşı kale biziz” dedi. CDU/CSU ile öngörüşmelerde birçok seçim vaadini kabul ettirdiklerini savunan Martin Schulz, hükümete katılmanın bir vatandaşlık sorumluluğu olduğunu, ülkenin ve Avrupa’nın kendilerinden bu sorumluluğu beklediğini söyledi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK

Bu kararla, Almanya büyük bir krizin eşiğinden döndü. Kongreden ‘hayır’ çıkması halinde ufukta e rken seçim görünüyordu. Bu sonuçla SPD, yarın CDU/CSU ile koalisyon görüşmelerine başlayacak. Müzakereler iki hafta sürecek. SPD koalisyon sözleşmesini 440 bin civarında üyesinin onayına sunacak. Üyeler sözleşmeyi onaylarsa, büyük koalisyon hükümetinin mart ayı başında kurulması bekleniyor.