Büyük ikramiyeyle nereden kaç ev alınır?

Yılbaşı heyecanı için geri sayım başladı. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nin bu yılki büyük ikramiyesi 61 milyon TL olarak belirlendi. Bu yıl piyango tarihinin en büyük ikramiyesi verilecek. Yılbaşı ikramiyesiyle kurulan en büyük hayal ev almak oluyor. Hürriyet Emlak, büyük ikramiye ile nereden kaç ev alınabileceğini ve ne kadar kazanç elde edilebileceğini ortaya koydu. Hürriyet Emlak Emlak Endeksi güncel verilerine göre, 61 milyon TL ile İstanbul’dan 128 adet ev alınabiliyor. 128 evin yıllık değer artışı 4 milyon 880 bin TL, aylık kira kazancı ise 300 bin 800 TL oluyor.

İSTANBUL’DAN 128 ADET EV ALINABİLİR

Hürriyet Emlak Emlak Endeksi güncel verilerine göre, satılık konutta metrekare ortalama fiyatların 4 bin 750 TL olduğu İstanbul’dan 100 metrekarelik büyüklükte 128 ev alınabilecek. İzmir’den 218, Bursa’dan 307, Ankara’dan 333, Antalya’dan ise 314 adet 100 metrekarelik ev almak mümkün.

BEBEK’TEN 30, ESENYURT’TAN 322 EV ALINABİLİR

İstanbul’un en pahalı semti olan Bebek’ten büyük ikramiye ile 18 adet ev alınabilecek. Satılık konutta metrekare fiyatının 35 bin 671 TL’ye kadar çıktığı Bebek’te 100 metrekarelik evlerin ortalama fiyatı 3,5 milyon TL’nin üzerinde. 100 metrekarelik konut fiyatlarının ortalama 2 milyon TL olduğu Etiler’de 30 adet ev alınabilecek.İstanbul’da en uygun fiyatlı evlerin bulunduğu Esenyurt ilçesinde 100 metrekarelik evlerin ortalama fiyatı 186 bin 400 TL iken, büyük ikramiyeden çıkan parayla 327 adet ev almak mümkün olacak. Hürriyet Emlak Emlak Endeksi verilerinden çıkan hesaba göre Silivri’den 272 adet ev alınabilirken, Arnavutköy’den 249 adet ev alınabilecek.İstanbul’un en popüler ilçeleri arasında yer alan Fatih’ten 152, Üsküdar’dan 122, Adalar’dan 111, Şişli’den 105, Beyoğlu’ndan 97, Kadıköy’den 76, Sarıyer’den 67 ve Bakırköy’den 62 ev almak mümkün gibi görünüyor.

İKRAMİYENİN SAHİBİ NE KADAR KAZANIR?

Hürriyet Emlak Emlak Endeksi verilerine göre, İstanbul’da son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 8 arttı. 2017 yılındaki fiyat artışı üzerinden yapılan hesaba göre de, büyük ikramiyenin tamamıyla İstanbul’da alınacak evlerin yıllık değer artışının 4 milyon 880 bin TL olduğunu ortaya koydu. Yani büyük ikramiyenin sahibi olan şanslı vatandaş ikramiyesini İstanbul’daki gayrimenkule yatırdığında, sahibi olduğu evler yılda yaklaşık 5 milyon TL prim yapacak. İstanbul’da 100 metrekarelik evlerin kira ortalamasının 2 bin 350 TL olduğu düşünüldüğünde, alınan 128 evin tamamı kiraya verilirse ayda 300 bin 800 TL kazanç elde edilebilecek.Büyük ikramiye ile alınan evlerin yıllık değer artışları İzmir için 9 milyon 150 bin TL, Bursa için 10 milyon 980 bin TL, Ankara ve Antalya için ise 3 milyon 50 bin TL olacak.