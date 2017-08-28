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    Büyük ihmal! Üniversiteli genç böyle öldü

    Bülent DİKTEPE (DHA)
    28 Ağustos 2017 - 17:35Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 17:35

    Karabük'te, okul harçlığını çıkarmak için çalışırken inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Salim Karapınar, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. İnşaat firması Karapınar'ın hayatını kaybetmesinin ardından asansör boşluğuna uyarıcı levha koydu.

    Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Salim Karapınar, okul harçlığını çıkarmak için bir süre önce hamallık yapmaya başladı. Karapınar, 10 gün önce Karabük Mahallesi Paladede Caddesi'ndeki 6 katlı inşaat halindeki bir apartmana mutfak mobilyası taşırken 3'üncü kattaki etrafında önlem alınmayan asansör boşluğundan aşağıya düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 10 gün boyunca tedavi altında tutulan Salim Karapınar kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Karapınar'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Salim Karapınar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yarın memleketi Karabük'te toprağa verilecek.

    ÖLDÜKTEN SONRA UYARI LEVHASI KONULDU

    Karabük'te okul harçlığını çıkarmak için çalışırken inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşerek ölen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Salim Karapınar'ın düştüğü yerde, olay günü hiçbir uyarıcı levhanın yoktu. İnşaat firması Karapınar'ın hayatını kaybetmesinin ardından asansör boşluğuna uyarıcı levha koydu. Önce can güvenliği yazan levhanın yanında, 'Balkon merdiven boşluğuna yaklaşma' levhası yer aldı.

    Etiketler: Karabük , üniversiteli , hamal
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