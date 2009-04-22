Büyük finale son bilet

Erdoğan Aksoy yazıyor

Bomboş tribünler önünde futbolsuz bir maç seyrettik. Her ne kadar maç öncesinde iki takımın futbolcuları “bitse de gitsek” havasında olsalar da, Ankaraspor'un attığı gollerin heyecanı ile maçı uyumadan seyredebildik.

Sanırım hiç anlayamayacağım Denizli'yi. Tigana'nın keşfettiği, oynadığı futbol ile ulusal takıma kadar yükselmiş, potansiyeli ile Türkiye'nin Ballack'ı olabilecek bir Serdar Kurtuluş'u kaybetmek için elinden geleni yapıyor. Her maç terinin son damlasına kadar mücadele eden ön libero Ernst'in veya son haftalarda pır pır oynamaktan bitap düşmüş sağbek Ekrem'in yerine oynatmak yerine, birlikte oynanması çok zor olan Gökhan Zan'ın ekürisi olarak oynatmak ne ola ki?

Fatih Terim gibi şapkadan tavşan çıkarmak zorunda mısınız Sayın Denizli? Ya da “bütün gizli yetenekleri” siz mi keşfedeceksiniz? Ne güzel oynatıyordu işte Tigana. Sizin yapmanız gereken sağ bek veya ön liberoda bu futbolcunun gelişim kaydetmesini sağlamak. Çünkü bu futbolcu bu iki mevkiden başka yerde oy-na-ya-maz...

Cisse profesyonelliğine helal getirmemek için oynamaya çalışıyor ama bu niyeti sadece düşünce aşamasında kalıyor. Delgado ne gariptir ki; golü getiren şutu atmak dışında sahada gezindi durdu. Orta sahada kala kala Yusuf ile Ernst kaldı doğal olarak. İlerde ise Bobo ilk geldiği günlerden bile daha acemi hareketler yaptı durdu. Güçsüz, savruk, acemice ve isteksiz oynadı maç boyunca. Bir derdi olsa gerek. Eğer sağdan soldan ortalar gelmezse etkili olabilecek, bire birde etkili olabilecek bir futbolcu olmadığından şu şartlarda Nobre'yi mumla aratacağa benziyor.

İkinci yarının ortalarına doğru Yusuf ve daha fazla tahammül edemediği Delgado'nun yerine Tello-U.İnceman ikilisini oyuna aldı Denizli. Böylece Ernst ve Cisse ile birlikte bir üçüncü ön libero daha oyuna dahil olmuş oldu. Bu değişikliklerle de sıfıra inerek etkili orta yapabilecek ve Bobo'yu oyuna dahil edebilecek kimse kalmamış oldu. Gerçi oyundan çıkanların da sıfıra indiğini görmedik ya neyse.

80. dakikada Aykut Kocaman'ın öğrencileri durumu 2-1'e getirince bir anda panik baş gösterdi Beşiktaş'ta. Üçüncü gol için cesurca saldıran Ankaraspor defansında büyük boşluklar vermesine karşılık, Beşiktaşlı forvet oyuncuları bu fırsattan istifade edebilecek kıvamda değillerdi.

Her ne kadar Beşiktaş turu atlamış olsa da gelecek adına umutlu sinyaller vermedi. Bir puan maçı olsa dahi bu Ankaraspor bu Beşiktaş'ı yine yenerdi. Gecenin en iyi tarafı ise finalin adının F.Bahçe-Beşiktaş olarak konması idi.