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    BÃ¼yÃ¼k dram... Metrelerce sÃ¼rÃ¼klendiler

    Sinan BÄ°LGÄ°LÄ° (DHA)Â
    28 AÄŸustos 2017 - 15:27Son GÃ¼ncelleme : 28 AÄŸustos 2017 - 15:27

    BahÃ§elivler'deki motosiklet kazasÄ±nda her ikisi de 25 yaÅŸÄ±ndaki 1 yÄ±llÄ±k evli Ã§iftten Volkan Ercan hayatÄ±nÄ± kaybetti, arkasÄ±nda oturan eÅŸi Esra Ercan yoÄŸun bakÄ±mda.

    Kaza saat 09.25 sÄ±ralarÄ±nda BahÃ§elievler Ã‡obanÃ§eÅŸme'de meydana geldi. AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ift Â 75 BA 425 plakalÄ± motosikletleriyle yola Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Volkan Ercan Ã‡obanÃ§eÅŸme Â mevkiinde motosikletin hakimiyetini kaybetti. Volkan Ercan ve arkasÄ±nda oturan eÅŸi Esra Ercan devrilen motosikletten yola savrulup metrelerce sÃ¼rÃ¼klendi. Â  KazayÄ± gÃ¶renler Â polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri aÄŸÄ±r yaralÄ± Ã§ifti SefakÃ¶y'deki bir hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Volkan Ercan hastanedeki tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti, Esra Ercan yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. 1 yÄ±llÄ±k evli Ã§iftin AtatÃ¼rk HavalimanÄ± yer hizmetleri ÅŸirketi olan Turkish Ground Services'de (TGS) Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Â Ercan'Ä±n cenazesi otopsi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu'na getirildi.Â 

    BÃ¼yÃ¼k dram... Metrelerce sÃ¼rÃ¼klendiler

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    Etiketler: istanbul , motorsiklet , Trafik kazasÄ±
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