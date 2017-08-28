BÃ¼yÃ¼k dram... Metrelerce sÃ¼rÃ¼klendiler

Kaza saat 09.25 sÄ±ralarÄ±nda BahÃ§elievler Ã‡obanÃ§eÅŸme'de meydana geldi. AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ift Â 75 BA 425 plakalÄ± motosikletleriyle yola Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Volkan Ercan Ã‡obanÃ§eÅŸme Â mevkiinde motosikletin hakimiyetini kaybetti. Volkan Ercan ve arkasÄ±nda oturan eÅŸi Esra Ercan devrilen motosikletten yola savrulup metrelerce sÃ¼rÃ¼klendi. Â KazayÄ± gÃ¶renler Â polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri aÄŸÄ±r yaralÄ± Ã§ifti SefakÃ¶y'deki bir hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Volkan Ercan hastanedeki tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti, Esra Ercan yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. 1 yÄ±llÄ±k evli Ã§iftin AtatÃ¼rk HavalimanÄ± yer hizmetleri ÅŸirketi olan Turkish Ground Services'de (TGS) Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Â Ercan'Ä±n cenazesi otopsi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu'na getirildi.Â

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