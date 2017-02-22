Büyük derbide neler yaşandı?

Peki, iki maçlık seride neler yaşandı? İşte E-derbiye dair tüm olup bitenler;

Öncelikle derbinin sanal dünyaya yansıması iki takım açısından hiçbir şeyi değiştirmedi. Hem Fenerbahçe, hem Galatasaray bir futbol maçındaymışçasına taraftarlarından büyük bir destek gördüler.

İki takımda temkinli seçimler yaparken, metada bulunan şampiyonları tercih ederek kazanma yüzdelerini artırma yoluna gittiler.Daha çok Üst koridorda Nautilus ve Maokai, ormanda Kha'Zix ve Ivern, orta koridorda Ryze ve Corki ve alt koridorda Varus+Miss Fortune ve Jhin+Malzahar karşılaşmalarına tanık olduğumuz derbide iki taraf da minyon biçme odaklı stratejiyi benimsediler.

İLK SKOR GALATASARAY’DAN!

Oyunun 6.dakikasında Broken Blade üst koridordan orta koridora baskı düzenleyince ilk skoru sarı kırmızılılar buldu. Fenerbahçe’nin orta koridorunda yer alan Frozen’ı geri düşürmeyi başaran Galatasaray derbide 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE’DEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ!

Ancak Fenerbahçe ilerleyen dakikalarda Thaldrin ve Frozen’ın yeteneklerinden istifade etmeye başladı. Özellikle Thaldrin rotasyon savaşlarında Fenerbahçe’ye üstünlük sağlayan isim oldu. Frozen’ın bu dakikalarda yaptığı Corki seçimi de oyun üstünlüğünü Fenerbahçe’ye getirdi. Ve iki maçlık derbi serisinin ilk kazananı Fenerbahçe oldu.

İKİNCİ MAÇ AKSİYONLARLA DOLU…

İki takım arasındaki ilk maç temkinli seçimlerle başlamıştı. Rövanş ise bir o kadar hareketli ve aksiyon doluydu. Fenerbahçe’nin daha maç başlamadan yaptığı seçimler fazlasıyla dikkat çekiciydi. Orta koridorda Malzahar ve destekte Nami dengeler açısından şaşırtıcıydı. Galatasaray ise yasaklama haklarından üçünü Frozen’a ayırıyordu.

Oyunun başlamasıyla birlikte Galatasaray’ın baskınlarına şahit olduk. Destek rolündeki Nami kendini bir anda üç kişinin karşısında bulunca ölmekten başka çaresi kalmadı. Bu hızlı başlangıç sonrası oyun tamamen bir çıkmaza dönüştü. Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray doğru hamleleri bir türlü bulamadı. Maçı koparan hareket ise Abbedage ve Ryze ikilisinin yaptığı muhteşem oyunla geldi. İlk maçı kaybeden Galatasaray ikinci maçtan zaferle ayrılan taraf oldu.