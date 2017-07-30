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    Büyük darbe... Karargâh takımı vuruldu

    AA
    30 Temmuz 2017 - 07:36Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 09:54

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesinin Faraşin bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" devam ediyor.

    Faraşin Yaylası bölgesinde 9 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

    Öldürülen teröristler arasında sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Derya kod adlı terörist ile sözde karargâh takımının da bulunduğu belirtildi.

    Teröristlere yönelik bölgedeki operasyon sürüyor.

    Etiketler: PKK , terörist , operasyon
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