Büyük buluşma

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bazı küresel şirketlerin ve ABD toplumunun üst düzey temsilcilerinden oluşan 70'e yakın katılımcıyla buradaki temasları sırasında bir araya geldi. Toplantıda, Erdoğan'ın ABD'li yatırımcılara, Türkiye'nin sürekli değişen koşullara göre gerekli düzenleme ve reformları yaptığını söylediği duyuruldu.

EastWest Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) koordinasyonuyla düzenlenen toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD’ne bilişim, ilaç, havacılık, gıda, finans ve enerji başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'deki yatırım ortamı, fırsatları, güncel ekonomik gelişmeler ve reformların ele alındığı toplantıya, Boeing, Citigroup, Metlife, GE, PepsiCo, Allergan, Cargill, Chevron, UBS, Blackstone, TPI, Oppenheimer, Abraaj, Coca Cola, General Atlantic ve Qinvest gibi şirketlerin tepe yöneticilerinin yanı sıra, ABD Ticaret Odası gibi kuruluşların yöneticileri de katıldığı vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımcılara hitabında Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım çekmek için önemli reformlar yaptığını ve sürekli değişen koşullara göre gerekli düzenlemeleri ve reformlara devam ettiğini aktardığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Erdoğan, yatırımcılar için önemli olan fikri mülkiyet hakları konusunda yeni bir kanun çıkarttıklarını ve Türkiye’nin bu alandaki mevzuatını uluslararası mevzuatla uyumlu hale getirdiklerini söyledi. Erdoğan, birkaç ay önce üretim reform paketini çıkartarak yatırımcılara çeşitli teşvik ve kolaylıklar sağladıklarını da ifade etti. Yatırımcılara her türlü destek ver teşviki verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hizmet ve destek amacıyla kurduğumuz Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımız ve Cumhurbaşkanlığı makamı dahil diğer kurumlarımız vasıtasıyla ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz' diye seslendi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYDTA Başkanı Arda Ermut da, Erdoğan’ın yatırımcılarla bir araya gelmesinin büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın yoğun gündemine rağmen yatırımcılarla görüşmesi Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlara vermiş olduğu önemi gösteriyor” dedi.

Öte yandan TYDTA tarafından New York Times ve The Wall Street Journal'a Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatan ilanlar verildi.

İMZALAR ERDOĞAN İLE ATILDI

THY, 40 adet 787-9 Dreamliner için Boeing ile görüşmelere başladı. THY’den açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD gezisi esnasında Boeing ve THY yetkilileri, 20 + 20 toplamda 40 adet ve 2019’dan başlayıp 2023’te tamamlanmak üzere 787-9 Dreamliner alma görüşmelerine başladı. Görüşmelerin başlamasına ilişkin imzalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Boeing Başkan Yardımcısı Ray Conner arasında atıldı. Aycı, “Bu uçakları filomuza katmamıza ilişkin görüşmelerimizin amacı, hem 3. havalimanındaki geniş gövde ihtiyacını karşılamak hem de Cumhuriyetin 100. yılında filomuzu daha da güçlendirmek” diye konuştu.