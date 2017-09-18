Büyük aşk bitti mi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre çift, bu ayın başlarında yollarını ayırdı. Ülkedeki magazin basını bu iddialarına dayanak olarak da ne Shakira'nın ne de Pique'nin sosyal medyadan ortak paylaşım yapmamasını gösterdi.

İleri sürülen bir başka kanıt da Pique'nin Espanyol maçında attığı golden sonra her zamanki sevinç işaretini yapmaması.

Pique, attığı her golün ardından iki eliyle 2 işareti yapıyordu. Bu da hem Shakira'nın hem de Pique'nin doğum tarihini sembolize ediyordu. Shakira 2 Şubat 1977, Piquet de 2 Şubat 1987 doğumlu.

Çift, Güney Afrika'daki Dünya Kupası öncesinde yapılan bir klip çekiminde tanıştı. Sonra Madrid'de karşılaşıp haberleşmeye başladılar. Aralarında büyük bir aşk doğan çiftin Milan ve Sacha adında iki oğlu bulunuyor.