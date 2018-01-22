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    Büyük acı... Tuğra bebek kurtarılamadı

    KONYA (AA)
    22.01.2018 - 16:46 | Son Güncelleme:

    Konya'da üçüncü tüp bebek denemesinde hamile kalan, ancak gebeliğinin 24. haftasında tansiyonu yükselince ameliyata alınan annenin dünyaya getirdiği 310 gram ağırlığındaki Tuğra bebek, hayatını kaybetti.

    Konya'da yaşayan ve 10 yıldır bebek sahibi olmak için çaba harcayan Mehmet ve Saniye Karacan çiftinin evlat sevinci 5 gün sürdü. 310 gram olarak dünyaya gelen ve Tuğra ismi verilen bebek, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Baba Karacan, bebeğinin cansız bedenini hastane yetkililerinden teslim aldı.

    Karacan, burada yaptığı açıklamada, bebeklerini kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek "Yavrumuz, Tuğra bebeğimizi kaybettik. Bizler kadere ve kazaya inanan insanlarız. Rabb'im böyle yazmış. İnşallah cennette bizim şefaatçimiz olacak." dedi. Mehmet Karacan, eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak evladını kaybettiği için büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Konya'da üçüncü tüp bebek denemesinde hamile kalan, ancak tansiyonu yükselince gebeliğinin 24. haftasında ameliyata alınan Saniye Karacan, 18 Ocak'ta, 310 gram olan bebeğini dünyaya getirmişti.

    Tuğra ismi verilen ve akciğer yetmezliği bulunan bebek, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Operasyonu gerçekleştiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar, dünyada en küçük bebeğin 280 gram olduğunu, 310 gram doğan Tuğra bebeğin yaşaması durumunda dünyadaki en küçük yaşayan bebeklerden biri olacağını belirtmişti.

    Etiketler: tuğra bebek , son dakika
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