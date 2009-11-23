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BÃ¼yÃ¼cÃ¼ yetmez lider lazÄ±m Yeni

Bu bir maÃ§ yazÄ±sÄ± deÄŸil..

ibaydar@hurriyet.com.tr
SON GÃœNCELLEME

Ã‡Ã¼nkÃ¼, konusu maÃ§tan Ã¶nce belirlendi.

Hafta iÃ§i gÃ¼ndemde iki haber vardÄ±:

Ä°lkine gÃ¶re, Kewell, eÅŸi Ä°ngiltere'ye dÃ¶nmek istediÄŸi iÃ§in sezon sonu Galatasaray'dan ayrÄ±lacaktÄ±.

Ä°kincisine gÃ¶re ise, Frank Rijkaard, yaÅŸÄ± nedeniyle sezon sonu AvustralyalÄ±'yÄ± takÄ±mda gÃ¶rmek istemiyordu.

Hafta iÃ§i, yeni sitemiz hurriyetmax.com'da, "Kewell sezon sonu gitsin mi?" diye sorarak bir anket dÃ¼zenledik.

Oy verenlerin neredeyse yÃ¼zde 90'Ä± "HayÄ±r" dedi.Â

Bu nedenle, skor ne olursa olsun Kewell'Ä± yazmaya karar verdim.Â

Ä°skender Baydar yazÄ±yor

Ä°ÅŸte o yazÄ±:

***

1978 doÄŸumlu.

17 yaÅŸÄ±nda Premier League'de oynadÄ±.

18'inde milli oldu.

32 yaÅŸÄ±nda DÃ¼nya KupasÄ± heyecanÄ± yaÅŸayacak.

Leeds keÅŸfetti.

Liverpool'da dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zÄ± oldu.

GalatasaraylÄ±lar'Ä±n belki de sevip sevebileceÄŸi tek Leedsli...

Kewell, dÃ¼n ne mi yaptÄ±?

10'uncu dakikada Nonda'ya adeta raketle ortaladÄ±.

38'inci dakikada aldÄ±, verdi, bir daha aldÄ±, vurup golÃ¼ attÄ±.

57'de, sol kanattan saÄŸ kanada, Elano'ya mÃ¼thiÅŸ bir uzun top Ã§Ä±karttÄ±.

58'de, ManisalÄ± YiÄŸit tarafÄ±ndan, kale Ã§izgisi Ã¼zerinde gÄ±rtlaklanarak durduruldu.

65'te iyi vurdu ama, golÃ¼ kaÃ§Ä±rdÄ±.

Galatasaray'Ä±n yediÄŸi golden sonra bilinÃ§li top kullanan tek oyuncuydu.

90 artÄ±da Keita'nÄ±n Ã¶nÃ¼ne mÃ¼thiÅŸ bir uzun top attÄ±.

Son dakikada kafasÄ± havada tek isimdi.

Ama, yetmedi.

Oz BÃ¼yÃ¼cÃ¼sÃ¼'nÃ¼n Ã¶zel iksiri bile, 3 puanÄ± almaya yetmedi.

Galatasaray dÃ¼n kazansa lider olacaktÄ±.

Ama, aslolan ligde lider olmak deÄŸil.

Sahada ve saha dÄ±ÅŸÄ±nda bir lidere sahip olmak.

Galatasaray'Ä±n asÄ±l sorunu bu...

***

KEÅžKE...

Ufuk'u alamasak da kalede Ä°lker oynayamasaydÄ±...

Arda kulÃ¼bede deÄŸil de yataÄŸÄ±nda dinlenebilseydi...

Seyirci, mÃ¼thiÅŸ desteÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alabilseydi...

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