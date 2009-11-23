Ã‡Ã¼nkÃ¼, konusu maÃ§tan Ã¶nce belirlendi.
Hafta iÃ§i gÃ¼ndemde iki haber vardÄ±:
Ä°lkine gÃ¶re, Kewell, eÅŸi Ä°ngiltere'ye dÃ¶nmek istediÄŸi iÃ§in sezon sonu Galatasaray'dan ayrÄ±lacaktÄ±.
Ä°kincisine gÃ¶re ise, Frank Rijkaard, yaÅŸÄ± nedeniyle sezon sonu AvustralyalÄ±'yÄ± takÄ±mda gÃ¶rmek istemiyordu.
Hafta iÃ§i, yeni sitemiz hurriyetmax.com'da, "Kewell sezon sonu gitsin mi?" diye sorarak bir anket dÃ¼zenledik.
Oy verenlerin neredeyse yÃ¼zde 90'Ä± "HayÄ±r" dedi.Â
Bu nedenle, skor ne olursa olsun Kewell'Ä± yazmaya karar verdim.Â
Ä°skender Baydar yazÄ±yor
Ä°ÅŸte o yazÄ±:
***
1978 doÄŸumlu.
17 yaÅŸÄ±nda Premier League'de oynadÄ±.
18'inde milli oldu.
32 yaÅŸÄ±nda DÃ¼nya KupasÄ± heyecanÄ± yaÅŸayacak.
Leeds keÅŸfetti.
Liverpool'da dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zÄ± oldu.
GalatasaraylÄ±lar'Ä±n belki de sevip sevebileceÄŸi tek Leedsli...
Kewell, dÃ¼n ne mi yaptÄ±?
10'uncu dakikada Nonda'ya adeta raketle ortaladÄ±.
38'inci dakikada aldÄ±, verdi, bir daha aldÄ±, vurup golÃ¼ attÄ±.
57'de, sol kanattan saÄŸ kanada, Elano'ya mÃ¼thiÅŸ bir uzun top Ã§Ä±karttÄ±.
58'de, ManisalÄ± YiÄŸit tarafÄ±ndan, kale Ã§izgisi Ã¼zerinde gÄ±rtlaklanarak durduruldu.
65'te iyi vurdu ama, golÃ¼ kaÃ§Ä±rdÄ±.
Galatasaray'Ä±n yediÄŸi golden sonra bilinÃ§li top kullanan tek oyuncuydu.
90 artÄ±da Keita'nÄ±n Ã¶nÃ¼ne mÃ¼thiÅŸ bir uzun top attÄ±.
Son dakikada kafasÄ± havada tek isimdi.
Ama, yetmedi.
Oz BÃ¼yÃ¼cÃ¼sÃ¼'nÃ¼n Ã¶zel iksiri bile, 3 puanÄ± almaya yetmedi.
Galatasaray dÃ¼n kazansa lider olacaktÄ±.
Ama, aslolan ligde lider olmak deÄŸil.
Sahada ve saha dÄ±ÅŸÄ±nda bir lidere sahip olmak.
Galatasaray'Ä±n asÄ±l sorunu bu...
***
KEÅžKE...
Ufuk'u alamasak da kalede Ä°lker oynayamasaydÄ±...
Arda kulÃ¼bede deÄŸil de yataÄŸÄ±nda dinlenebilseydi...
Seyirci, mÃ¼thiÅŸ desteÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alabilseydi...