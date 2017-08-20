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    Bütün ülke o çocuğu arıyor! 'Oğlum nerede?'

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 12:03Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 12:16

    Barcelona'da 17 Temmuz'da gerçekleşen terör saldırısının ardından ortadan kaybolan 7 yaşındaki Julian Cadman'dan o günden beri haber alınamıyor. Kayıp çocuk, Barcelona'daki katliamın sembol yüzü haline geldi; her yerde arama çalışmaları yürütülüyor...

    İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Avustralyalı çocuğun hâlâ kayıp olduğu belirtiliyor. 

    Bütün ülke o çocuğu arıyor Oğlum nerede

    Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Julian Cadman'ın babası Andrew Cadman, saldırıdan birkaç saat önce eşi Jom Cadman ve oğluyla telefonda konuştuğunu söylemişti. Küçük çocuğun annesi Jom Kadman saldırıda ağır yaralanmıştı.

    "OĞLUM NEREDE'

    Alman Bild gazetesi, anne Kadman'ın saldırının ardından iki bacağı kırık, sırtında ve başında ağır yaraların bulunduğu haldeyken polise 'Oğlum nerede' sorusunu sorduğunu yazdı. 

    Bütün ülke o çocuğu arıyor Oğlum nerede

    Cadman'ın aile dostları ise sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kayıp çocuğa ulaşmaya çalışıyor.

     

    Etiketler: ispanya , Barcelona , Avustralya
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