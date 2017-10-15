Bütün gece boyunca şiddet kol gezdi

KÖLN’de Ebertplatz’da bir grup arasında çıkan sözlü sataşmadan sonra yumruklar konuştu. 22 yaşındaki bir genç bıçak darbesiyle ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede öldü. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Polis olayı aydınlatmak için ekip oluşturdu.

Bonn’da iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi bıçakla kalçasından yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Dortmund’ta mülteci yurdunda 28 yaşındaki bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Kan izini süren polis 19 yaşındaki saldırganı evinde gözaltına alırken, 40 kişi polislerin önünü kesti. Polis köpekleri grubu önledi. Bir kişi yaralandı. Müdahale eden grubun saldırganla bağı olup olmadığı konusunda polis bilgi vermedi.

Essen kentinde de bir grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Polis kavganın nedenini araştırıyor.