Bütün evlere Türk bayrağı asıldı! Sabah çatışma sesleri duyulmuştu

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı sıfır noktasındaki Oğulpınar Mahallesi’ndeki askeri haraketlilik tüm hızıyla sürüyor. Sınırın yüksek bölgesine askeri iş makineleriyledüzleme yapılan alanlara fırtına obüsleri yerleştiriliyor. Namluları İdlib’e çevrilen obüsler her an ateş emrine hazır bekletiliyor.



Bu arada bölgeye sevk edilen askeri araçların içinden geçtiği Oğulpınar Mahallesi’nde sınırı gören evlere Türk bayrakları asıldı. Bir evde birden çok bayrak asılması dikkat çekerken, iki ülke arasında akrabalık bağları olan Türk vatandaşlarının gözü kulağı da İdlib’e çevrildi. Oğulpınarlılar, Suriye’deki çatışmaların bir an önce sona ermesini istediklerini söyledi.









SINIR KARAKOLLARINA SEVKİYAT



İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında, konteyner, jeneratör ve askeri yakıt ikmal araçları Reyhanlı ilçesindeki sınır karakollarına konuşlandırıldı. İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen konteyner, jeneratör ve askeri ikmal araçları ilçedeki sınır birliklerine sevk edildi.









Bu arada, zırhlı askeri araçların sınır hattında konuşlandığı, sınırda örülü duvarın bazı bölümlerinin ise kaldırıldığı görüldü. Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.



Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde 8 Ekim itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.









ÇATIŞMA SESLERİ YÜKSELDİ



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Karakolu'nun karşı tarafında bulunan İdlib kırsalında uzun namlulu silahlarla kısa süreli çatışma sesleri duyuldu. Çatışmanın Özgür Suriye Ordusu ile Heyet Tahrir el-Şam arasında yaşandığı bildirildi.