Bütün tweet'lerinizi silmek istiyorsanız dikkat! İşte çözümü

Sosyal medya hesaplarının açık öz-geçmiş dosyası olarak kullanılmasını istememek oldukça doğal bir beklenti. Eskiden paylaştığınız bir gönderi veya yazdığınız siyasi içerikli bir tweet'in bir iş olanağını yok etmesi gerçekten istenmeyen bir sonuç. Özellikle, eğer Twitter'da bulunan tüm tweet'lerinizi silmek ve yeni bir sayfa açmak istiyorsanız, şimdi paylaşacağımız teknik sayesinde bu amacınızı yerine getirebilirsiniz.

Twitter, maalesef kendi içinde dahili, sihirli bir "eski tweet'leri silme" tuşuna sahip değil. Eğer işe Twitter açısından bakarsanız, platformda bulunan içeriğin silinmesini istememesini anlayabilirsiniz - özellikle de sizin hakkınızda sahip olduğu bilgilier sayesinde hedeflenmiş reklamlar ile para kazandığını da düşünürseniz, böyle bir seçeneğin olmaması işletme açısından oldukça mantıklı.

Bu yüzden bize üçüncü parti bir araç gerekiyor. Tam olarak bu işi gören bir kaç web aracı bulunmakta, ancak bizim favorimiz TweetDelete. Bu web aracı sayesinde 3,200'e kadar tweet'inizi otomatik olarak silebilirsiniz. Hatta bu araç sayesinde yeni tweet'lerinize son kullanma tarihi atayabilirsiniz, yani belli bir süre geçtikten sonra yok olan tweet'ler yazabilirsiniz.





Eğer eski tweet'lerinizi güvenli bir şekilde silmek istiyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz:

https://www.tweetdelete.net/ adresini ziyaret edin.



Sign in with Twitter'a tıklayın ve hesabınızı kullanmasına izin verin.



"Delete all my existing tweets before activating this schedule." (Şu andan önceki tüm tweet'lerimi sil) seçeneğini işaretleyin.



"Post to my feed to let my friends know I activated TweetDelete" (Arkadaşlarımı TweetDelete



etkinleştirdiğimden haberdar etmek için feed'ime gönder) seçeneği ve "Follow @Tweet_Delete for future updates" seçeneğinde bulunan işaretleri kaldırın.

"Activate TweetDelete"e tıklayın.



İşlem tamamlandıktan sonra Twitter hesabınızdan: Ayarlar ve Gizlilik > Uygulamalar kısmından TweetDelete'in hesabınıza erişimini kaldırın.



Geçmiş olsun, tüm eski tweet'lerinizden başarıyla kurtuldunuz.



