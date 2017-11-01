Bütçe gelirleri tahminleri aşacak

Bütçe gelirlerinin, vergi gelirleri ve vergi dışı gelirlerdeki artışların da etkisiyle 2017 yılı tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda genel bütçe vergi gelirlerinin 520,5 milyar liraya, vergi dışı gelirlerin 91,6 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.



2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçe harcamaları için 645,1 milyar lira ödenek verilmiş, bütçe gelirlerinin 598,3 milyar lira ve bütçe açığının 46,9 milyar lira olacağı tahmin edilmişti. Buna karşın, hükümetin 2018 Yılı Programı'na göre, yıl içinde makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerle kurumların ilave ihtiyaçları sonucunda bütçe gelir ve harcamalarına ilişkin öngörüler yerini bu seviyelerin üzerinde bir yıl sonu gerçekleşmesi tahminine bıraktı.

AA muhabirinin, 2018 Yılı Programı'ndan derlediği bilgilere göre, harcamaların, başlangıç ödeneğinin 28,6 milyar lira üstüne çıkarak 673,7 milyar lira olması bekleniyor. Gelirlerin ise başlangıç tahmininin 13,8 milyar lira üzerinde gerçekleşerek 612 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Beklentiler gerçekleşirse, bu yıl bütçe dengesi 61,7 milyar lira, faiz dışı denge ise 4,2 milyar lira açık verecek.

2017 yılı sonu gerçekleşme tahminlerine göre, bu sene bütçe açığının GSYH'ya oranı yüzde 2 düzeyinde, program tanımlı açığın oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 1 seviyesinde oluşacak.

Bütçe gelirlerinde 2017 yılı gerçekleşme beklentilerinin bütçe tahminlerinin üzerinde olmasında hem vergi gelirleri hem de vergi dışı gelirlerdeki bazı artışlar etkili olacak. Vergi gelirlerindeki artış temel olarak kurumlar vergisi ve ithalde alınan KDV'den, vergi dışı gelirlerdeki artış ise hazine faizleri ve temettü gelirlerinden kaynaklanacak. Bu kapsamda bütçe tahminlerine göre, genel bütçe vergi gelirleri 9,4 milyar lira artışla 520,5 milyar liraya, vergi dışı gelirler ise 4,4 milyar lira artışla 91,6 milyar liraya ulaşacak.

Gelir vergisi tahsilatı 2017 yılı bütçe hedefinin 0,5 milyar lira altında kalarak 108,4 milyar lira ve GSYH'ye oranla yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşecek. 2017 yılı kurumlar vergisi tahsilatı bütçe tahmininin 6,8 milyar lira üzerine çıkarak 53 milyar lira düzeyine yükselecek.

KDV'DEN 54,3 MİLYAR LİRA GELİR BEKLENİYOR

Programa göre, dahilde alınan KDV tahsilatı 2017 yılı bütçe tahmininin 2,8 milyar lira altında kalarak 54,3 milyar lira seviyesinde, GSYH'ye oranla yüzde 1,8 düzeyinde gerçekleşecek.

Bu sene petrol ve doğal gaz ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatı, tüketim artışının beklentinin altında kalmasının etkisiyle bütçe tahmininden 2,3 milyar lira düşük kalarak 63,3 milyar lira olacak.

Motorlu taşıt satışlarının bütçe öngörüleriyle uyumlu şekilde gerçekleşmesi, bununla birlikte döviz kurlarındaki artışla Kasım 2016'da yapılan ÖTV düzenlemesinin bu yılki tahsilatı olumlu etkilemesi bekleniyor. Böylece motorlu taşıtlardan yapılan ÖTV tahsilatı, bütçe tahmininin 1 milyar lira üzerine çıkarak 20,8 milyar lira seviyesinde oluşacak.

Bu yıl tütün mamullerinden elde edilen ÖTV tahsilatının, bütçe tahmininin 0,3 milyar lira altında kalarak 36,3 milyar lira olacağı, alkollü içkilerden elde edilen ÖTV tahsilatının ise bütçe tahmininin 0,9 milyar lira üzerine çıkarak 9,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Alkollü içkilerden elde edilen ÖTV tahsilatındaki artışta, Aralık 2016'da yapılan ÖTV düzenlemesiyle turizmdeki canlanma sonucu tüketimde yaşanan artışın etkili olması bekleniyor.

2017 yılında, ithalde alınan KDV tahsilatı bütçe tahmininin 9,5 milyar lira üzerine çıkarak 93,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşecek.

Harçlardan elde edilen gelirler, tapu harcında yapılan yüzde 25 oranındaki geçici indirimin etkisiyle bütçe tahmininin 0,7 milyar lira altında kalarak 19,1 milyar lira, damga vergisi gelirleri ise bütçe tahminiyle aynı miktarda 15,2 milyar lira olacak.

VERGİ DIŞI GELİR TAHMİNİ 91,6 MİLYAR LİRA

Bütçe tahminlerinde 5 milyar lira olarak yer alan Merkez Bankasından elde edilen temettü gelirinin 6,4 milyar lira; 1,7 milyar lira öngörülen Hazine faiz gelirinin ise 5,2 milyar lira olacağı beklentisiyle bu yıl vergi dışı gelirlerin bütçe hedefinin 4,4 milyar liranın üzerine çıkacağı ve 91,6 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Geçen sene yürürlüğe giren 6736 sayılı yeniden yapılandırma kanunu kapsamında bu yıl yapılacak tahsilat 9 milyar lira olacak. Bu yıl yürürlüğe giren 7020 sayılı Kanun kapsamında elde edilecek gelir de bütçeye ilave katkı sağlayacak.



