Büstünü kimse istemiyor

TÜRKLER dahil yabancıları dışlayan politikalarıyla tanınan ve 1971-1989 yılları arasında Belçika’nın başkenti Brüksel’in Schaerbeek semtinin belediye başkanlığını yapan Roger Nols’un, yıllardır belediye binası içerisinde yer alan büstü, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele edenlerle göçmen kökenliler tarafından kaldırılması isteniyor.

Kısa adı Mrax olan ‘Irkçılığa, anti-semitizme ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele’ adlı dernek tarafından büstün belediye binasından kaldırılması için çalışma başlatılırken, dernek başkanı Carlos Crespo, Nols’un başkanlık yaptığı dönemde ayrımcılığa maruz kalanlara moral verilmiş olacağını belirtti.

MRAX İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Büstün kaldırılması için imza kampanyası başlattıklarını dile getiren Crespo, “Nols gibi aşırı sağcı politikaları üstlenen ve kabullenen siyasetçileri hedef alıyor, büstlerinin kaldırılması için mücadele ediyoruz” dedi.





BELEDİYE BAŞKANINDAN İLGİNÇ GEREKÇE

Schaerbeek Belediye Başkanı Bernard Clerfayt ise geçmişte yaşanan haksızlıkların ve ayrımcılıkların unutulmaması için bu büstün kaldırılmaması gerektiğinin altını çizerek, belediye olarak kaldırmayacaklarını ifade etti.

IRKÇI UYGULAMALARLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

2004 yılında ölen ırkçı siyasetçi Roger Nols, aşırı sağ politikaları nedeniyle Federalist Demokratik Frankofonlar (FDF) partisinden atıldıktan sonra siyasi kariyerini, aşırı sağcı FN’de tamamlamıştı. Uzun süre göçmen kökenli esnafa yabancı isimleri yasaklayan ve belediye binasında yabancılara özel gişeler yaptıran Nols, 1986 seçimlerini kazandıktan sonra, belediye binasına üzerinde Arapların geleneksel kıyafeti ile deve üstünde gelmişti. Bu hareketi ile o dönem büyük tepki alan Nols, “Biz sahip çıkmazsak gelecekte bu belediyeye bu şekilde deve üzerinde gelecekler” demişti.