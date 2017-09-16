Büşra'nın sesine THY ses verdi

Turnuva sonrası sponsor sıkıntısını sosyal medya mesajlarında dile getiren Ün, geçen hafta Hürriyet’in ‘Ses Ver’ sayfasında hem hikâyesini hem sorunlarını anlatmış ve şunları söylemişti: “Sponsor arayışım 8 yıldır sürüyor. Sosyal medyada da o kadar çok insan yazıyor ki ‘Ben biletini alayım, şu masrafını karşılayayım’ diye. Ama bu artık böyle olmamalı. ‘Bu sefer bendensin’ gibi. Artık profesyonel bir düzene oturması lazım. İngiltere’de mesela bir sporcu vardı yakın arkadaşımdı. Kıza bir araba markası sponsor oluyor. Arabasını veriyorlar, antrenmanlarına para ödemiyor, düzenli maaşı var. Burada maalesef sponsor bulma yükü hep bana kalıyor. Spor mu yapacağım yoksa sponsor bulmaya mı çalışacağım? 23 yaşındayım ama yoruldum.”



Büşra’nın beklediği haber THY’den geldi. THY, Büşra’nın 10 turnuvasının uçuşlarına sponsor oldu. Ün, Hürriyet’e “Şu an gerçekten çok mutluyum. Sponsorluk için başka temasa geçenler de var. İnşallah en kısa zamanda o müjdeyi almayı da bekliyorum “ dedi.