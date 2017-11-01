Büşra Ün kimdir, kaç yaşında?

Paralimpik Oyunları'na katılan ilk Türk kadın tenisçi Büşra Ün, 19 Mayıs 1994’te doğdu. Bedensel engelli olduğu henüz altı buçuk aylıkken ailesi tarafından fark edildi. Hastane tedavisi sonrasında vücudunda nöroblastom tespit edildi. Bir yıldan uzun bir süre kemoterapi görüp iki ameliyat geçirdi. Tedavi sonrasında kötü huylu tümörün sinirlerine verdiği hasardan dolayı belden aşağısı felçli olarak hayatını devam ettirmek durumunda kaldı. Liseyi Buca Anadolu Lisesi'nde bitiren Büşra Ün, Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi'nin Spor Yöneticiliği bölümünde tamamladı. Tenis sporuna ise Şubat 2009'da başladı. Türkiye'de yaşayan federasyon görevlisi Amerikalı Diane Fowler'ın kendisine oldukça katkısı oldu. Yerel olarak düzenlenen birçok turnuvada başarılar elde etti. Bulgaristan'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu. Kadınlar 18 yaş altı sıralamasında ise üçüncülüğe yükseldi



Uluslararası olarak düzenlenen birçok tenis turnuvasında yer alan Büşra Ün, 2012 Londra Olimpiyatları'na çeşitli sebeplerden dolayı katılamadı. Ardından kadınlar tekerlekli sandalye tenisi dünya sıralamasında ilk 28'e sonradan girdi ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. Bu başarısı ile paralimpik oyunlara katılma hakkı kazanan ilk Türk kadın millî tenisçi oldu. Mart 2017'de Garanti Koza Tenis Özel Ödülü'ne layık görüldü.