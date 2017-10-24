Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>BUSKİ’den sağlıklı alt yapı için 144 milyon TL’lik yatırım

BUSKİ’den sağlıklı alt yapı için 144 milyon TL’lik yatırım

DHA
24.10.2017 - 13:08 | Son Güncelleme:

SAĞLIKLI içme suyu temini ile sorunsuz altyapı ağının oluşumunda Bursayı geleceğe taşıyacak önemli projelere imza attıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ile yağmur suyu giderleri imalatına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Sorunsuz altyapı ağının öncelikle kanal ve yağmur suyu hatlarının sağlıklı işleyişine bağlı olduğunu dile getiren Çetinavcı, Kolektörler aracılığıyla arıtma tesislerine taşınan atıkların insan ve çevre sağlığına uygun kriterler çerçevesinde bertarafı ise sorunsuz ve sağlıklı çalışan altyapı ağının en son ve final aşamasını oluşturmaktadır.

Bu nedenle öncelikli olarak kanalizasyon hatları ile yağmur suyu giderlerinin uzun yıllar ötesinin ihtiyacına yanıt oluşturabilecek biçimde tasarımı ve inşası büyük önem arz etmektedir. Biz de bu tespitten hareketle kanal inşaatı ile yağmur suyu giderlerinin uluslar arası kriterler bağlamında inşasına önem vermekteyiz diye konuştu.

2017 Ocak-Eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçte 152 kilometrelik kanalizasyon hattı ile 75 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdiklerini belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, bütün bu çalışmalar için 144 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Etiketler: sağlıklı alt yapı , 144 milyon tl
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri