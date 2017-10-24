BUSKİ’den sağlıklı alt yapı için 144 milyon TL’lik yatırım

Sorunsuz altyapı ağının öncelikle kanal ve yağmur suyu hatlarının sağlıklı işleyişine bağlı olduğunu dile getiren Çetinavcı, Kolektörler aracılığıyla arıtma tesislerine taşınan atıkların insan ve çevre sağlığına uygun kriterler çerçevesinde bertarafı ise sorunsuz ve sağlıklı çalışan altyapı ağının en son ve final aşamasını oluşturmaktadır.

Bu nedenle öncelikli olarak kanalizasyon hatları ile yağmur suyu giderlerinin uzun yıllar ötesinin ihtiyacına yanıt oluşturabilecek biçimde tasarımı ve inşası büyük önem arz etmektedir. Biz de bu tespitten hareketle kanal inşaatı ile yağmur suyu giderlerinin uluslar arası kriterler bağlamında inşasına önem vermekteyiz diye konuştu.



2017 Ocak-Eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçte 152 kilometrelik kanalizasyon hattı ile 75 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdiklerini belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, bütün bu çalışmalar için 144 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.