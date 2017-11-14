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    Bush'a yeni taciz suçlaması: Kalçamı sıktı, ağzım açık kaldı

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 06:36 | Son Güncelleme:

    Rosyln Corrigan adlı bir kadın, 16 yaşındayken eski ABD Başkanı George H.W Bush tarafından taciz edildiğini söyledi.

    ABD'de yayınlanan Time dergisine konuşan Corrigan, bir diğer eski başkan George W Bush'un babası, George HW Bush'un 2003'te kendisini taciz ettiğini söyledi. Corrigan olayın Teksas eyaletinde, babasının da aralarında bulunduğu CIA çalışanları ile baba Bush'un toplantısı sırasında yaşandığını anlattı.

    Annesiyle birlikte Bush'un yanında fotoğraf çekimi için poz verdiklerini anlatan Corrigan, "Tam fotoğraf çekimi sırasında elini belimden aşağı kaydırdı ve kalçamı sıktı. Fotoğrafta da görülebileceği gibi ağzım açık kalmıştı" dedi. "Tam anlamıyla dehşete kapılmıştım… Hiçbir şey yapamadım" diyen Corrigan, "Sadece bir çocuktum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

    Corrigan sözlerine, "Bir genç kız eski ABD başkanına ne diyebilirdi ki? 'Hey dostum bana öyle dokunamazsın' mı diyecektim?' diyerek devam etti. Söz konusu fotoğraf çekimi sırasında Bush 79 yaşındaydı. Bu suçlama, baba Bush'a bugüne kadar yöneltilen altıncı cinsel taciz suçlaması.

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