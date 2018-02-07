Buse Terim kırmızı halıda

Özgürlüğün Elli Tonu Türkiye’de 9 Şubat’ta vizyona giriyor. Tüm dünyada geniş bir fan kitlesi bulunan serinin ilk gösterimi ve kırmızı halı etkinliği filmin başrol oyuncuları Jamie Dornan ve Dakota Johnson da katılımıyla 6 Şubat’ta Paris’te gerçekleşti. Hayranların akın ettiği prömiyere Türkiye’den davet edilen tek ünlü Buse Terim oldu.

Özgürlüğün Elli Tonu, Karanlığın Elli Tonu’nun yönetmeni James Foley (Saplantı, House of Cards) tarafından yönetiliyor ve yapımcıları da bir kez daha Michael De Luca, Dana Brunetti ve Marcus Viscidi ile kültürler üstü, gişe rekortmeni serinin yaratıcısı E L James.

James’in romanından uyarlanan senaryonun yazarı Niall Leonard.