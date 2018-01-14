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    Burunları bile kanamadı

    DHA
    14.01.2018 - 21:29 | Son Güncelleme:

    Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, önceki gece 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

    Pistin kuzey tarafındaki yamaçtan denize yönelen uçak, iniş takımlarının balçığa dönüşen toprağa saplanması üzerine denize yaklaşık 25 metre kala durdu. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, 162 yolcu ile 6 mürettebatı hiçbir sorun yaşanmadan tahliye etti. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, “Uçak indikten sonra manevra yapmadan önce kayma veya başka bir nedenden dolayı pistten çıkıyor. Yaralımız yok” dedi. Tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı, dün saat 09.00'dan itibaren yeniden hava trafiğine açıldı. Uçağı yerinden kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamımda 2 pilot ve 4 mürettebatın ifadelerine başvurulacak.

    Burunları bile kanamadı

    PROFESÖRDEN ZEMİN UYARISI

    Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atakan Aksoy, “Havaalanı kaplamasının kuzey kesiminde yer alan zemin sathının darlığından bu tür kazalar yaşanabilir. Acil önlem alınmalıdır. Bölgenin yağışlı bir bölge olması dolayısıyla dolguda olan alanların dolgu mekanik analizlerinin yapılması, havaalanı kaplamasını da içine alabilecek şev kaymalarının olmaması için gerekli çalışmalar yürütülmelidir” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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