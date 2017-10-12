Burun tıkanıklığından 25 saniye içerisinde kurtaran yöntem!

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
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Soğuk havaların kapımızı çaldığı şu günlerde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar kaçınılmaz oldu. Bu hastalığın en sıkıntılı tarafı ise burun akıntısı ve burun tıkanıklığı… Kişiye oldukça sıkıntı veren bu durumu yapacağınız 25 saniyelik bir yöntemle geçirebileceğinizi biliyor muydunuz?
Sosyal medyada 8 milyon kişinin izlediği videoda hiç bir ilaç kullanmadan burun tıkanıklığınızdan 25 saniye içerisinde kurtulabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler…
Birinci adım
Dilinizin ucunu, ağzınızın iç kısmının en yüksek noktasına kadar değdirin.
İkinci Adım
Orta parmağınızı ve işaret parmağınızı birleştirip kaşınızın tam ortasından olacak şekilde ileriye ve geriye hareketler yapın.
1.ve 2. adımı sırayla 20 saniye boyunca uygulayın.
Son olarak da nefesinizi tutun. Nefesinizi tutmak beyin yaşama iç güdüsünü dikkate alarak burun deliğinizi temizliyor. Burnunuzu tıkayın ve kafasını çok fazla olmayacak şekilde geriye doğru yaslayın. Rahatsız olacak duruma geldiğinizde parmaklarınızı çekin ve burun tıkanıklığına elveda deyin.
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