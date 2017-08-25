Burun estetiği hakkında merak ettiğiniz her şey

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
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RİNOPLASTİ NEDİR?
Rinoplasti veya burun estetiği kişinin burnunun şeklini, boyutunu ve simetriğini iyileştirerek yüzün geri kalan kısmı ile daha orantılı hale getirir. Rinoplasti; kalifiye, nitelikli bir estetik cerrah tarafından gerçekleştirildiğinde, ömür boyu mutlu eden kalıcı bir prosedür olur. Burun olması gereken şekil, oran ve konumu sahip olduğu için doğal bir görünüme kavuşulmasını sağlar.
BURUNDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR?
Kemik, kıkırdak ve cilt gibi burun yapıları yeniden şekillendirilerek burunda birçok değişiklik yapılabilir. Örneğin; eğri burun düzeltilebilir. Burun köprüsündeki tümsek, kemer vs. gibi pürüzler düzeltilebilir. Aşırı uzun, aşırı geniş, aşırı büyük, aşırı düşük vs. gibi burun ucu sorunları düzeltilebilir. Yüz için çok geniş duran burun daraltılabilir. Çok büyük burun boyutu küçültülebilir. Kaza nedeni ile bozulan burun simetrileri yeniden kazandırılır. Bloke burun kanalları açılarak var olan solunum problemleri düzeltilebilir.
RİNOPLASTİ İÇİN UYGUN BİR ADAY MISINIZ?
Her yaştan yetişkin erkek ve kadın burun estetiğinden faydalanabilir. Burun estetiği genç hastalar için de popüler estetik cerrahi prosedürlerinden biridir, ancak genç hastaların burun estetiği için hazır olup olmadığına bakarken daha özel bir dikkat gösteririz. Genç hastalarda operasyon için burnunun gelişimini tam olarak tamamlaması beklenir.
BURUN ESTETİĞİNDE CERRAH NASIL SEÇİLMELİ?
Rinoplasti, alanında uzman cerrahların gerçekleştirmesi gereken oldukça karmaşık bir prosedürdür. Estetik cerrahide bilgili, tecrübeli ve referansı kuvvetli cerrah seçmelisiniz. Yüz yüze kuvvetli bir iletişim, daha önceden yapmış olduğu operasyonlar, operasyonun yapılacağı hastanenin donanımı, kullandığı teknik, ameliyat öncesi sunduğu tasarım hizmeti, ameliyat sonrası verdiği destek gibi kriterler dikkate alınmalıdır.
BURUN ESTETİĞİ TEKNİKLERİ NELERDİR?
Günümüzde burun cerrahisi son derece bireyselleşmiş durumdadır. Yani burun estetiğinde kullanılan teknikler, hastanın anatomisine ve istenen değişikliklere bağlı olarak her seferinde farklı özellikler kazanabiliyor. Bununla birlikte, genel olarak, estetik cerrahın teknikleri açık ve kapalı teknik olmak üzere ikiye ayrılıyor.
"Açık rinoplasti” için, burun deliğinin altında, burun deliklerinin arasında küçük bir kesi yapılır. Bu teknikte zamanla hafifleşen ufak bir iz kalır. “Kapalı rinoplasti” için, burun deliğinin içinde kesiler yapılır. Kapalı rinoplastinin avantajı cerrahiden sonra görünür bir iz oluşmamasıdır.
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk
RİNOPLASTİDEN SONRA İYİLEŞME SÜRECİ NASILDIR?
Rinoplasti genel anestezi ile ayaktan tedavi olarak uygulanır, ancak bazı olgularda intravenöz sedasyon ile lokal anestezi uygun olabilir. Prosedürden sonra burun içinde atel yerleştirilebilir. Bu, yeni şekillendirilmiş burnunuzu desteklemenize ve kazara gelen temaslara karşı korumanıza yardımcı olur. Burun üzerine yapıştırılan destekleyici bant ise rinoplastiden sonra ilk hafta içinde çıkarılır. Hafif ağrı kesiciler de tedbir amaçlı reçete edilebilir. İlk 1-2 hafta boyunca büyük oranda iyileşme sağlanır, yeni burun şekli de ortaya çıkar, ancak tam olarak iyileşme yaklaşık 1 yıl sürebilir. Birkaç gün içinde işe ya da gündelik aktivitelere başlanabilir. Ancak egzersiz ve spor etkinlikleri için 1 ile 3 ay arasında bekleme süresi gerekebilir. Cerrahınızın talimatlarına göre aktivitelerinizi sınırlandırmanız ve talimatlarına tam olarak uyum sağlamanız çok önemlidir.
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