Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor

Yine kendi beceremedi ; bugÃ¼nÃ¼n iÅŸini yarÄ±na 10 AralÄ±k Dynamo KÄ±ev maÃ§Ä±na bÄ±raktÄ±.**********Sanki ilk dakikalar takÄ±mda bizi heyecanlandÄ±ran bir ÅŸeyler oldu; Alex'in kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± gol Ã¶nce yÃ¼reÄŸimiziaÄŸzÄ±mÄ±za getirdi bu sefer olacak gibiydi. Ama ardÄ± ardÄ±na 19 ve 28. dakikalarda hata Ã¼stÃ¼ne hata ileyenen iki gol gerÃ§ekten umutlarÄ± yerle bir etti.ÂEmre tam her ÅŸey iyi gidiyor derken Ã¶yle hatalÄ± paslar verdi ki zaten darmadaÄŸÄ±ndÄ± iyice daÄŸÄ±ldÄ± takÄ±m .Bir de aynÄ± hatalÄ± paslarÄ± Josico vermeye baÅŸlayÄ±nca olay tadÄ±ndan yenmez bir hal aldÄ± Porto'lular iÃ§in.Onlar da alÄ±n size iki gol dedi .Ä°lk yarÄ±nÄ±n sonunu zar zor getirdik; Emre Ã§Ä±ktÄ± yerine yaramaz Ã§ocuk KazÄ±m girdi . ( NasÄ±l yapÄ±yorsa yapÄ±yor girdiÄŸianda takÄ±ma hareket veriyor ).Tabii Avrupa arenasÄ±nda da kendini gÃ¶stermek iÃ§in milli maÃ§larda veÂÅžampiyonlar Ligi maÃ§larÄ±nda coÅŸuyor .YapacaÄŸÄ±nÄ± da yaptÄ± ve akÅŸamÄ±n en ÅŸahane golÃ¼ne imzasÄ±nÄ± attÄ± .KazÄ±m nasÄ±l bu maÃ§ta farklÄ± kiÅŸiliÄŸe bÃ¼rÃ¼nÃ¼p bizi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ysa Deivid de en kÃ¶tÃ¼ oyunlarÄ±ndanbirini oynayarak yerini Burak 'a bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±Â .Ancak Burak da oyuna girdikten sonra pek varlÄ±k gÃ¶steremedi . AnlaÅŸÄ±ldÄ± ki o da Ã§ok iyi birtercih deÄŸildi .Kaybedilen maÃ§larÄ±n pek kahramanÄ± olmaz genelde kazanÄ±lan maÃ§larÄ±n kahramanÄ± vardÄ±r amabenim kahramanlarÄ±m bu maÃ§ta sakat sakat oynamasÄ±na raÄŸmen Roberto CarlosÂ ( o gerÃ§ekten bir dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zÄ± ) vebazÄ± lig maÃ§larÄ±nda saÃ§ baÅŸ yoldurmasÄ±na raÄŸmen sakatlÄ±k sonrasÄ± formunu yeniden kazanmaya baÅŸlayan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l'dÃ¼.UÄŸur da elinden geleni yaptÄ± ama Ã§ok gereksiz faullerle zaten maÃ§Ä± soÄŸutmaya Ã§alÄ±ÅŸanÂ Porto'lu furtbolcularÄ±n ekmeÄŸine yaÄŸ sÃ¼rdÃ¼Â .Yasin ve Edu ikilisine de gelince; Ã§ok da korktuÄŸum gibi Ã§Ä±kmadÄ± .Â Fazla hata yapmadÄ±lar ama yine de sanki daha iyi olabilirlerdi .Bir deÂ Edu ile Volkan arasÄ±nda yaÅŸanan iletiÅŸim problemi var.ÂAlÄ±n size Ã¶rnek;MaÃ§Ä±n sonlarÄ±na doÄŸru, KazÄ±m ile Edu topu kontrol edipÂ Volkan 'Ä±n Ã§Ä±kÄ±p almasÄ±nÄ± bekliyorlar ancak Volkan yerindenkÄ±mÄ±ldamÄ±yor;Â top neredeyse rakibin ayaÄŸÄ±na geÃ§mek Ã¼zereykenÂ Edu Ã§areyi taca atmakta buluyor.KaÃ§ tane gol yedi FenerbahÃ§e Edu ile Volkan arasÄ±nda yaÅŸanan bu iletiÅŸim probleminden dolayÄ± .Edu topa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anda Volkan da topa Ã§Ä±kar ve hooopppp gooolll; Volkan tutar Edu gene de kafa atar ve yine...Â ÂKaÃ§ defa yaÅŸandÄ±Bu adamlar kaÃ§ senedir aynÄ± takÄ±mdalar bari en azÄ±ndan ÅŸu pozisyonlar iÃ§in birkaÃ§ kelam Ã¶ÄŸreniversinler bi zahmet.Â**********AlÄ±nan bu maÄŸlubiyet kesinlikle sÃ¼rpriz deÄŸildi her ne kadar ekranÄ±n baÅŸÄ±na acaba kazanÄ±r mÄ±yÄ±z Ã¼midiyle geÃ§tiysek deiÃ§imizde mantÄ±ÄŸÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir taraf sonucun bÃ¶yle ya da buna yakÄ±n bir ÅŸekilde olacaÄŸÄ±nÄ± biliyordu.Hafta baÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±p da nadir de olsa gÃ¼len yÃ¼zÃ¼yle aÃ§Ä±klama yapan Aragones de bunun farkÄ±ndaydÄ±,galibiyet dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir sonucu dÃ¼ÅŸÃ¼nemeyiz diyordu ama hiÃ§bir ÅŸey yapamadÄ± bunu dÃ¼zeltebilmek iÃ§in.YapamadÄ± diyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ takÄ±mÄ±n baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± bir revizyona ihtiyacÄ± var.Sezon baÅŸÄ±nda takÄ±ma alÄ±nan ve sakatlÄ±ktan bir tÃ¼rlÃ¼ kurtulamayan; doksan dakikayÄ± bile zarzor bitiren Emre ileÅŸampiyon da olunmuyor maÃ§ da kazanÄ±lamÄ±yor maalesef...Bir maÃ§ iyi bir maÃ§ kÃ¶tÃ¼ oynayan Volkan 'la, topu kendi kalesine ( bir deÄŸil defalarca ) atmamayÄ± Ã¶ÄŸrenemeyen Edu'yla ya damaalesef hiÃ§bir ÅŸey Ã¶ÄŸrenmeyen Yasin'le de olmuyor bu ÅŸampiyonluk denen ÅŸey.Bir de tabii ki ( bahsetmeden edemiyorum ) topu rakipÂ kaleye atmayÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ Ã¶ÄŸrenemeyen ya da TÃ¼rkiye 'ye gelinceunutkanlÄ±ÄŸÄ± tutan Guiza 'yla da olmuyor.Olmuyor iÅŸte.Bunun iÃ§in Ã§ok daha fazla mucize gerektiren bir tarife ihtiyaÃ§ var.Â**********Hakem iÃ§in bir dipnot;GenÃ§ Ä°spanyol hakem kariyerinde kaÃ§ maÃ§ yÃ¶netti bÃ¶yle bilmiyorum ama bu gece ki maÃ§ta baÅŸarÄ±sÄ±zdÄ±VerdiÄŸi kararlar isabetsiz, Ã§aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼dÃ¼klerin Ã§oÄŸu da gereksizdi.Hele de iki golÃ¼ bulduktan sonra maÃ§Ä± soÄŸutmaya hayli niyetli olan Porto'lu oyuncular iÃ§inbulunmaz hint kumaÅŸÄ±ydÄ±Ä°spanyol HocamÄ±za Ä°spanyol hakem pek uÄŸurlu geldi denemez.