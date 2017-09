Şerife Çaldenk yazıyor

Yine kendi beceremedi ; bugünün işini yarına 10 Aralık Dynamo Kıev maçına bıraktı.**********Sanki ilk dakikalar takımda bizi heyecanlandıran bir şeyler oldu; Alex'in kaçırdığı gol önce yüreğimiziağzımıza getirdi bu sefer olacak gibiydi. Ama ardı ardına 19 ve 28. dakikalarda hata üstüne hata ileyenen iki gol gerçekten umutları yerle bir etti.Emre tam her şey iyi gidiyor derken öyle hatalı paslar verdi ki zaten darmadağındı iyice dağıldı takım .Bir de aynı hatalı pasları Josico vermeye başlayınca olay tadından yenmez bir hal aldı Porto'lular için.Onlar da alın size iki gol dedi .İlk yarının sonunu zar zor getirdik; Emre çıktı yerine yaramaz çocuk Kazım girdi . ( Nasıl yapıyorsa yapıyor girdiğianda takıma hareket veriyor ).Tabii Avrupa arenasında da kendini göstermek için milli maçlarda veŞampiyonlar Ligi maçlarında coşuyor .Yapacağını da yaptı ve akşamın en şahane golüne imzasını attı .Kazım nasıl bu maçta farklı kişiliğe bürünüp bizi şaşırttıysa Deivid de en kötü oyunlarındanbirini oynayarak yerini Burak 'a bırakmak zorunda kaldı .Ancak Burak da oyuna girdikten sonra pek varlık gösteremedi . Anlaşıldı ki o da çok iyi birtercih değildi .Kaybedilen maçların pek kahramanı olmaz genelde kazanılan maçların kahramanı vardır amabenim kahramanlarım bu maçta sakat sakat oynamasına rağmen Roberto Carlos ( o gerçekten bir dünya yıldızı ) vebazı lig maçlarında saç baş yoldurmasına rağmen sakatlık sonrası formunu yeniden kazanmaya başlayan Gökhan Gönül'dü.Uğur da elinden geleni yaptı ama çok gereksiz faullerle zaten maçı soğutmaya çalışan Porto'lu furtbolcuların ekmeğine yağ sürdü .Yasin ve Edu ikilisine de gelince; çok da korktuğum gibi çıkmadı . Fazla hata yapmadılar ama yine de sanki daha iyi olabilirlerdi .Bir de Edu ile Volkan arasında yaşanan iletişim problemi var.Alın size örnek;Maçın sonlarına doğru, Kazım ile Edu topu kontrol edip Volkan 'ın çıkıp almasını bekliyorlar ancak Volkan yerindenkımıldamıyor; top neredeyse rakibin ayağına geçmek üzereyken Edu çareyi taca atmakta buluyor.Kaç tane gol yedi Fenerbahçe Edu ile Volkan arasında yaşanan bu iletişim probleminden dolayı .Edu topa çıktığı anda Volkan da topa çıkar ve hooopppp gooolll; Volkan tutar Edu gene de kafa atar ve yine...Kaç defa yaşandıBu adamlar kaç senedir aynı takımdalar bari en azından şu pozisyonlar için birkaç kelam öğreniversinler bi zahmet.**********Alınan bu mağlubiyet kesinlikle sürpriz değildi her ne kadar ekranın başına acaba kazanır mıyız ümidiyle geçtiysek deiçimizde mantığın çalıştığı bir taraf sonucun böyle ya da buna yakın bir şekilde olacağını biliyordu.Hafta başı çıkıp da nadir de olsa gülen yüzüyle açıklama yapan Aragones de bunun farkındaydı,galibiyet dışında hiçbir sonucu düşünemeyiz diyordu ama hiçbir şey yapamadı bunu düzeltebilmek için.Yapamadı diyorum çünkü takımın baştan aşağı bir revizyona ihtiyacı var.Sezon başında takıma alınan ve sakatlıktan bir türlü kurtulamayan; doksan dakikayı bile zarzor bitiren Emre ileşampiyon da olunmuyor maç da kazanılamıyor maalesef...Bir maç iyi bir maç kötü oynayan Volkan 'la, topu kendi kalesine ( bir değil defalarca ) atmamayı öğrenemeyen Edu'yla ya damaalesef hiçbir şey öğrenmeyen Yasin'le de olmuyor bu şampiyonluk denen şey.Bir de tabii ki ( bahsetmeden edemiyorum ) topu rakip kaleye atmayı bir türlü öğrenemeyen ya da Türkiye 'ye gelinceunutkanlığı tutan Guiza 'yla da olmuyor.Olmuyor işte.Bunun için çok daha fazla mucize gerektiren bir tarife ihtiyaç var.**********Hakem için bir dipnot;Genç İspanyol hakem kariyerinde kaç maç yönetti böyle bilmiyorum ama bu gece ki maçta başarısızdıVerdiği kararlar isabetsiz, çaldığı düdüklerin çoğu da gereksizdi.Hele de iki golü bulduktan sonra maçı soğutmaya hayli niyetli olan Porto'lu oyuncular içinbulunmaz hint kumaşıydıİspanyol Hocamıza İspanyol hakem pek uğurlu geldi denemez.