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    Burslu öğrenciler Londra’da buluştu

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    01.11.2017 - 15:19 | Son Güncelleme:

    Master ve doktora eğitim için burslu olarak Türkiye’den Londra’ya gelen öğrenciler, Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği’nin düzenlediği etkinlikte buluştu. Kensington Millennium Hotel’deki buluşmaya, Eğitim Müşavirliği tam kadro katıldı.

    EĞİTİM Müşaviri Hasan Ünsal ile birlikte personeli Bünyamin Bayat, Zeynep Büşra Temür ve Ramazan Özmen, toplantı boyunca öğrencilerin eğitim ve sosyal konularla ilgili sorunlarını dinledi. Öğrencilere müşavirliğin faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren Ünsal, “Ülkemizden çeşitli zorlukları aşarak İngiltere’ye eğitim amacıyla gelmiş olan siz öğrencilerimizin bütün problemlerinin çözümüne yardımcı olmak, yalnız olmadığınızı hissettirmek için buradayız” dedi. Ünsal, öğrencilerden kendilerini her konuda geliştirmelerini ve Türkiye’ye döndüklerinde var güçleriyle çalışmalarını istedi.

    Burslu öğrenciler Londra’da buluştu

    TUSU’YU TANITTI
    Birleşik Krallık Türk Öğrenci Birliği (TUSU) Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Ahmed Esad Şerefoğlu da faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Burslu öğrencilere, bulundukları üniversitelerdeki Türk Öğrenci Topluluklarına üye olmaları, birlik beraberlik içinde bulunmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.
    Toplantı, soru cevap bölümünden sonra öğrenciler arası iletişimin güçlendirilmesi ve tanışma faaliyetleri ile devam etti.

    TOPLAM 1219 ÖĞRENCİ
    İngiltere genelinde toplam 1.219 resmi burslu öğrenci bulunuyor. Bunların yarısından fazlası master derecesinde, kalanı doktora derecesinde öğrenimlerini sürdürüyor. Birçok önde gelen İngiliz üniversitesinden kabul alan öğrencilerin en büyük sorunu barınma ve aylık burslarının yetersizliği olarak ön plana çıktı.

    Burslu öğrenciler Londra’da buluştu

    Etiketler: LONDRA , Burs , Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
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