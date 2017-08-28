Burslar öğrencilerin yükünü hafifletiyor

Sevdiğin bir tatlıyı yiyebilmek, okula yeni bir çift ayakkabıyla gidebilmek, ihtiyacın olan bir kitaba kavuşmak, görmeyi çok istediğin bir filmi seyredebilmek. Hepsinden önemlisi küçük bir katkının hayatındaki dönüştürücü etkisini deneyimlemek. Çalışarak okumak zorunda kalmak, aileden uzak olmak ve tüm diğer zorluklara karşı yalnız olmadığını bilmek, ülkesini seven birilerinin eğitimini önemsemesiyle moral bulmak, umutlanmak.

Gençlerin bu duygularıyla karşılaştığım 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı’nda (YEKÜV) görev aldığım süre içinde, yaşam öykülerinde birçok ekonomik ve sosyal çıkmazlara tanıklık ettim. Pırıl pırıl, birbirinden başarılı gençlerin eğitimlerine, geleceklerine, seçtikleri mesleğe odaklanmaları gerekirken, maddi manevi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını gördüm.

Karşılıksız eğitim bursları, öğrencilerin maddi yükünü hafifletmenin ve onları yüreklendirmenin yanı sıra farklı amaçlara da hizmet ediyor. Gençlerin ülkemizdeki sorunların çözümünde sorumluluk almaları yönünde farkındalık ve bilinç oluşturmak açısından da verdiğimiz hizmetin önemli olduğunu düşünüyorum.

STK’LARIN GÜCÜ HAYIRSEVERLERİN KATKILARINDAN GELİYOR

Gençlik, çoğumuz için hayat evrelerinin içinde en sorunsuz, en güzel yıllar olarak algılanırken aslında cesaretlendirilmeye ve umutlandırılmaya en çok ihtiyaç duyulan dönem de. Ailenizden ayrıysanız, maddi zorluklar çekiyorsanız, en temel insan haklarından biri olan eğitim hakkından yararlanmak için gece gündüz demeden bir iş bulup çalışmanız gerekiyorsa ve tüm zorluklara rağmen başarı gösterebiliyorsanız, toplumun tüm kesimlerince desteklenmeyi hak ediyorsunuzdur. Bu noktada, özellikle eğitim konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları devreye giriyor. Tamamen gönüllülük esasıyla toplumu eğitimin gereği ve gençlerin desteklenmesi amacına ortak etmeye çalışan sivil toplum kuruluşları hayırseverlerin katkılarıyla güç buluyor.

BAŞVURURKEN KENDİNİZİ İYİ İFADE EDİN

Burs başvurusunda bulunacak bursiyerlere bir ipucu olarak, başvuru formunda kendilerini iyi ifade etmelerini, eksik veya yanlış bildirimde bulunmamalarını ve kendilerine ayırılan özel bölümde sorunlarını açık açık kişiselleştirerek belirtmelerini önerebilirim. Bu bölümü çok önemsediğimizi ve onları tanımamız adına değerli gördüğümüzü belirtmek isterim. Biz gençlerin hayatına ufacık bir katkı sunuyoruz, onlar bize büyük umutlar vaat ediyor. Eğitim hakkından yararlanmayan tek çocuğumuz kalmasın.

YEKÜV BURS ALMA KOŞULLARI

10 tıp öğrencisine karşılıksız burs vermek üzere kurulan YEKÜV, bugün tam 25 yıldır 20 binden fazla öğrenciye burs sağladı. YEKÜV karşılıksız eğitim bursları en genel ilke olarak, maddi desteğe gereksinimi olan başarılı öğrencilere veriliyor. Anne baba kaybı, okuyan kardeş sayısı, sosyal sorumluluk alma isteği gibi kriterler de burs almada etkili oluyor. YEKÜV’de ilk, orta, lise ve lisans öğrencilerine burs veriliyor.

Ayda bir kez düzenlediği “Öğrenci Buluşmaları”yla bursiyerlerinin kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. Bu buluşmalarla bursiyerler için sosyalleşecekleri ortam hazırlanarak, alanında uzman rol modellerle buluşturuyor ve ilk el armağanlarını dağıtarak onlarla kurduğu iletişimi sürekli kılmaya çalışıyor. Bursiyerlerimizden biri bütün bu gönüllü çabalarını şöyle özetliyor: “YEKÜV bu yolculuğumda yoldaki tabelalar gibi hem yol gösteren hem destek olan hem de yolumu kolaylaştıran İstanbul’daki ailem oldu.“

2017-2018 eğitim öğretim dönemi için 2-4 Ekim’de vakfımızın web sitesinden (www. yekuv.org) online olarak alınacak aday başvurularında uygun olanlar İstanbul Merkez ofiste yüz yüze görüşme için davet edilecek.