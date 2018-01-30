Burseya’ya güneyden de kuşatma

Burseya güneyine önceki gece yapılan hava harekâtına ağırlıklı olarak gece alçak irtifa uçuş ve görüş sistemine sahip ‘Yarasa’ olarak bilinen Bandırma 161. Filo’ya bağlı F-16’lar katıldı. ‘Yarasa’lara kimi zaman Diyarbakır 181. Filo (Pars) uçakları da destek verdi. TSK’nın bilgilendirmesine göre 25 uçağın katıldığı harekâtta 44 hedef vuruldu, 40 terörist etkisiz hale getirildi. Harekât boyunca etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 oldu.

Hava operasyonu ve dün sabah yapılan yoğun topçu atışı sonrası Burseya Dağı’nın güneyden de kuşatılması için kara birlikleri ilerlemeye başladı. İlk olarak Kastel Cündo köyü, PYD-YPG/PKK’dan alındı. Güneyden kuşatma ile bölgeye hem Menbiç hem de rejim güçlerinden takviye gelmesinin önü kesilmiş olacak.

ÇİFT KATLI TÜNEL

Askeri kaynaklar, Burseya Dağı’nda terör örgütü tahkimatının dışarıdan destek almadan yapılmasının mümkün olmadığını, betonarme koruganları birbirine bağlayan tünellerin kimi yerlerde çift kat olduğunun tespit edildiğini söyledi. TSK’nın şehit vermesinin de birbirine geçişli tünellerde bulunan gözlem deliklerinden yapılan atışlardan kaynaklandığı anlaşıldı.

KUZEY IRAK DA VURULDU

Bu arada Irak’ın kuzeyindeki Asos/Kandil bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik olarak dün hava harekâtı düzenlendi. F-16’lar teröristlere ait 11 sığınak, barınak ve silah mevzisini imha etti. Türk savaş uçakları akşam da, Zap, Avaşin, Bafyan ve Hakurk bölgelerine yaptığı taarruzlarda 8 hedefi imha etti.