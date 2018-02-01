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    Burseya Dağı'nda yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti!

    İHA
    01.02.2018 - 11:32 | Son Güncelleme:

    Burseya Dağı’na sızmaya çalışan PYD’li teröristler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından tünellerde yakalandı. Yakalanan teröristler sorgularında çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

    BURSEYA Dağı'nın teröristlerden temizlenmesinin ardından tünellerden dağa sızmaya çalışan PYD’li teröristler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine bağlı askerler tarafından yakalandı. Burseya Dağı’nda yakalanan 3 PYD’li terörist, ardından ÖSO karargâhına getirildi. Elleri arkada yüzüstü yere yatırılan teröristlerin ağladıkları görüldü. Karargâhta sorguları yapılan YPG’li 3 terörist, sorgulama sırasında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

    BABASINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞLER

    Sorguda çok çarpıcı ifadelere yer veren teröristler, YPG’ye nasıl katıldıklarını anlattı. YPG'lilerin babasını öldürmekle tehdit ettiklerini söyleyen terörist şu ifadeleri kullandı: “Ben keyfimden YPG'ye katılmadım, onlar beni zorla getirdiler. Babama ‘Oğlun gelmezse seni öldüreceğiz’ demişler”

    Burseya Dağında yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti


    "BİZE 'TÜRKLER TERÖRİST, TÜRKMENLER DAHA TERÖRİST' DEDİLER"

    Yakalanan YPG’li teröristlerden biri ise kendisine "Türkler terörist, Türkmenler daha terörist” denildiğini, YPG'nin amacını tam bilmediğini anlattı.

    “ARKADAŞLAR YABANCILAR DA VAR DİYOR”

    Sorgulanan diğer terörist de "YPG’ye ailenizden birisi katılacak" diye tehdit edildiklerini söyleyerek, “Ben köyümde oturuyorum. 'Ya sen ya kız kardeşin ya baban, ailenden bir kişi YPG'ye katılacaksınız' dediler" ifadelerini kullandı. Terörist, YPG içinde yabancı uyruklu terörist olduğunu arkadaşlarından duyduğunu söyledi.

    Burseya Dağında yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti



    Etiketler: ypg , Burseya , terörist , Zeytin Dalı , Harekat , itiraf , son dakika
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