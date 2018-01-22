Burseya Dağı neresi? Burseya Dağı harita

Burseya Dağı, operasyonun 3. gününded TSK tarafından ele geçirildi. Dağın Azez'e bakması dolayısıyla terör örgütlerinin saldırılarını kolaştırdığı bilinmekteydi. Peki, Burseya Dağı nerededir? İşte, merakla araştırılan nokta hakkında detaylı bilgiler

BURSEYA DAĞI NERESİDİR?

Burseya Dağı, Azez ile Kilis'e bakması dolayısıyla TSK, ÖSO ve Türkiye'nin topraklarını tehdit etmekteydi. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak.



