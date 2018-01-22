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    Burseya Dağı neresi? Burseya Dağı harita

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 17:18 | Son Güncelleme:

    Burseya Dağı, Azez ile Afrin arasındaki önemli konumu nedeniyle ÖSO ve TSK unsurları için büyük tehlikeler oluşturabilmekteydi. TSK, son gelen bilgilere göre Burseya Dağı'nı ele geçirdi. Peki, Burseya Dağı neresidir? Burseya'nın Türkiye operasyondaki önemi nedir? İşte, detaylı bilgiler

    Burseya Dağı, operasyonun 3. gününded TSK tarafından ele geçirildi. Dağın Azez'e bakması dolayısıyla terör örgütlerinin saldırılarını kolaştırdığı bilinmekteydi. Peki, Burseya Dağı nerededir? İşte, merakla araştırılan nokta hakkında detaylı bilgiler

    BURSEYA DAĞI NERESİDİR?

    Burseya Dağı, Azez ile Kilis'e bakması dolayısıyla TSK, ÖSO ve Türkiye'nin topraklarını tehdit etmekteydi. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

    Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak.

     

    Burseya Dağı neresi Burseya Dağı harita
    Burseya Dağı neresi Burseya Dağı harita

     

    Etiketler: burseya dağı neresi , burseya dağı nerede , son dakika
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