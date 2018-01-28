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    Burseya Dağı nerede, Afrin'in neresinde?

    Hürriyet Haber
    28.01.2018 - 15:33 | Son Güncelleme:

    TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), Burseya Dağı’nın kurtarıldığını duyurdu. Sosyal medyaya da konu olan Burseya Dağı’nın konumu merak konusu oldu. Peki Burseya Dağı nerede, Türkiye’ye yakın mı?

    TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ele geçirilmiştir. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir" denildi.Burseya Dağı’nın konumu ve coğrafi özelliğine yönelik soru işaretleri arttı.

    Kuzey Suriye'de Halep İli içerisinde bir dağdır, Azez ile Afrin arasında yer alır. Bölgenin en yüksek tepesi olan Burseya Dağı Afrin'e 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dağ, doğudan batıya sırasıyla Azez ovası ile Afrin Çayı vadisi arasında yer alır. Güneyde Cebelisemaan'a uzanırken, kuzeyde Kuveyk Nehri ana kollarında Akpınar Nehri'nin doğduğu Kilis ovasına uzanır. Dağın yüksekliği 855 metredir.

     

    Etiketler: nerede , türkiye'ye yakın mı , son dakika
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