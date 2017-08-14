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Bursa'ya ilk yerli rüzgar gülü

AA
14 Ağustos 2017 - 10:32Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 10:32

Bursa Büyükşehir Belediyesinin isteğiyle Northel firması tarafından üretilen yüzde 100 yerli rüzgar gülleri Mudanya'daki santrale yerleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin isteğiyle Northel firması tarafından özel olarak üretilen Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk rüzgar gülleri, Bursa'nın Mudanya ilçesinde kurulan santrale monte edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, rüzgar güllerinde ilk yerli üretimin Bursa Büyükşehir Belediyesinin vasıtasıyla yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tepeden tırnağa yerli ilk rüzgar gülü Northel firması tarafından Bursa için üretildi. Bu rüzgar güllerindeki teknoloji de yazılım da kalıplar da kanatlar da döküm aksamı da hepsi yerli. Döküm aksamı Bursa'daki İğrek Makine, güç elektroniği Aselsan tarafından yapıldı. Yine alternatörü, mühendisliği de bizden. Northel firmasıyla birlikte tüm organizasyon tamamlandı ve Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk rüzgar gülleri imal edilmiş oldu."

Altepe, Bursa için üretilen rüzgar güllerinin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının testlerinden başarıyla geçerek onay aldığını belirtti.

Etiketler: Northel firması , rüzgar gülü , yerli rüzgar gülü
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