Bursaspor kendini sağlama aldı

Bursa sporun Ertuğrul Sağlam ile anlaşması çok iyi oldu. Şimdi sabır zamanı.

Bursa spor kulübü ve taraftarları her şeyi içine sindirerek takımlarını her ne olursa olsun

Sabırlı bir şekilde desteklemeleri gerekmektedir. Bu sene ligdeki yerini korumak için mücadele etmeli, 2009–2010 sezonuna çok yerinde transferlerle daha başarılı olmak için hazırlanmalıdır. 2010–2011 sezonunda da çekirdek kadrosunu korursa her takımın korkulu rüyası olur. Evet, üç yıldan bahsediyorum.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Çünkü kadro kurmak ve hazırlanmak çok önemlidir ve zaman ister. Bursa Spor şu anda her yönü ile dağılmış durumda bir görüntüsü var. Ertuğrul Sağlam’ın kadro kurması çok zor, başarı grafiğinin birde bire yükselmesini kimse beklemesin. Eğer bu olursa çok büyük bir şans olur. Ertuğrul Sağlam’ın bu seneki bütün maç kasetlerinin hepsini seyretmesi gerekiyor, ona göre kısa vadeli antrenman programı hazırlaması ve bu bağlamda kendi kuracağı teknik kadro ile çok iyi organize olması gerekiyor. Bu teknik kadro ile futbolcuları, tek tek değerlendirmesi gerekiyor. Takımın, varsa psikologu tarafından futbolculara gerekli testler uygulanarak onların şu anki psikolojik durumları ve var olan motivasyonlarının belirlemesi gerekiyor. Çünkü şu andaki psikolojik durumları uygulanacak antrenman programını kaldıramayabilir. Duygusal davranmayarak, takıma yararlı olamayacağını düşündükleri futbolcularla, hemen yollarını ayırmalı, gerekiyorsa paf takımdan takviye ile yetinmelidirler.Futbolcularında yeni teknik direktörü benimsemesi de başka bir önemli konudur. Tabiî ki bu olay hemen olmayabilir. Tek yapacakları iş koşulsuz uyumdur.Kulüp yöneticileri ve menajeri, taraftar gruplarla görüşüp onlara sabırlı olmalarını, takıma ve Ertuğrul Sağlam’a destek çıkmaları için istekte bulunmaları gerekmektedir. Burada taraftarlara çok işler düşüyor. Yine yenilgiler olabilir, takımın başarı grafiği düşüş eğilimini bir müddet daha sürdürebilir. Ama mutlaka 25.haftalarda biraz yükselişe geçecektir. Beklemek ve sabırlı olmak gerekiyor.Rıdvan Dilmen ile ilgili yazımı okuyanlar bana “Neden Rıdvan Dilmen’e karşı çıkıp Ertuğrul Sağlam’ı onaylıyorsun” sorusu sorulabilir. Bakıldığında İki değerli insanın farklı kulvarlarda olduğunu göreceksiniz.Şimdi sakin olma zamanı, beklemek zamanı, koşulsuz destek zamanı, bütün Bursalı taraftarların kenetlenme zamanı. Bursa Spor için güzel günler ufukta göründü, ama durmadan, dinlenmeden, bıkmadan koşup o güzel günleri yakalamak gerekiyor.Başarılar Bursa Spor.