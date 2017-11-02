Bursa'nın yeni belediye başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği Büyükşehir Belediye Başkanları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, geçtiğimiz hafta pazartesi günü görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Altepe’nin istifasının ardından bugün toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri yeni Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçti. CHP’li meclis üyeleri yaşanan tartışmanın ardından aday göstermediklerini belirtip meclis salonunu terketti.

Yapılan konuşmaların ardından üyeler başkanlık için oylarını kullandı.

MHP’nin de desteğini alan AK Parti’nin adayı Alinur Aktaş, aldığı 75 oy ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin 70, CHP’nin 13, MHP’nin 13, DP’nin 1 üyesiyle 3 de bağımsız üye bulunuyor.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Bursa'da Recep Altepe'nin istifasının ardından meclis üyelerinin oylarıyla başkan seçilen Alinur Aktaş, çimin ardından söz aldı. Aktaş, Bursa için ortak akılda buluşacaklarını belirterek şunları söyledi: "Bu özel günde değerli meclis üyelerimizin oylarıyla kadim şehir Osmanlının ilk başkenti Emirsultan'ı Ulucamisi, Muradiyesi, Kozahan ve Uludağ'ı ile her bir mahallesinin tabir yerindeyse dantel gibi işlendiği güzel ülkemizin en güzel ve en örnek şehirlerinden birisi olan Bursamıza şahsımı belediye başkanı seçerek, bizi bu onurlu makama layık gören, aday olarak buna layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, çok değerli Başbakan Yardımcım Hakan Çavuşoğlu'na, çok değerli Genel Başkan Yardımcımız Erol Kaya Bey'e, adaylığım noktasında emeği ve katkısı olan başta Ak Parti İl Başkanım olmak üzere bana bu konuda destek veren milletvekillerimize, meclis üyeleremize teşekkür ediyorumBursa'yı tüm dinamiklerle yöneteceğiz. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, görüş ve önerileri olan herkesle bu şehri yöneteceğiz. Benim danışmanlarımın bunlar olacağını ifade ediyorum. Her fikre açağız, kapımız herkese açık" dedi.

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