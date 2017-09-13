Bursa'dan yerli milli üretim seferberliği

Sanayi kenti Bursa, artık sadece üreten değil, “yerli ve milli üreten” bir il olarak öne çıkmanın gayretinde. Teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon gücüyle yeni sanayi hamlesinde öncü olmak isteyen Bursa, Türk sanayi tarihinde kilometre taşı olacak “yerli” ve “milli” üretimlere de imza atıyor. Bursa son 10 yılda hayata geçirdiği ilk yerli metrobüs, ilk yerli tramvay, yerli ve milli 3D yazıcı, asfalt plenti, lazer çip, rezonatör gibi yerli üretimlerle adından söz ettirmeyi başardı.

Dünya'nın haberine göre yerli ve milli üretim bilincinin oluşması adımların atılması konusunda özel sektörün yanı sıra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi gibi kuruluşların da büyük katkısı oldu. BTSO, her fırsatta yerli ve milli üretimin önemine değinerek bu yönde projeler geliştirirken, Büyükşehir Belediyesi de yerli üretimi teşvik ederek, ortaya çıkan ürünleri hizmet alanlarında kullandı. Son olarak Büyükşehir Belediyesi’nin isteğiyle Türk Northel firması tarafından özel olarak üretilen Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk rüzgar gülleri, Bursa’da kurulan santrale monte edildi. Döküm aksamı Bursalı İğrek Makine tarafından yapıldı.

ERMAKSAN, TÜRKİYE’NİN İLK 3D MAKİNESİNİ ÜRETMEYE BAŞLADI

Bursalı makine üreticisi Ermaksan, Amerika, Almanya ve Çin’den sonra Türkiye’yi dünyada yarı iletken üretebilen 4 ülkeden biri yaptı. Şirket, ürettiği sac işleme makineleri için ithal etmek zorunda olduğu lazer çipi, hiçbir teşvik almadan kendi bünyesinde geliştirdi. Burada da kalmadı, yarı iletken teknolojisinin üzerine lazer teknolojisini ekledi; şimdi de Türkiye’nin ilk 3D makinesini üretmeye başladı.

İLK YERLİ TRAMVAY İPEKBÖCEĞİ DURMAZLAR’DAN

Bursa’nın 61 yıllık makinecisi Durmazlar da makinelerindeki donanım ve yazılımları kendi bünyesinde geliştirerek, kendi ürettiği makinelerde yüzde 85 oranında yerli ve milli kontrol üniteleri kullanımına başladı. Firma ayrıca Türkiye’nin ilk yerli tramvayı İpekböceği ile metro aracı Green City’nin de üreticisi.

FİGES, 3D YAZICISI İLE ADINI DUYURDU

İlk Milli Gemi’nin (MİLGEM) mühendislik hizmetlerini gerçekleştiren Bursalı Figes, geliştirdiği sınır güvenliği için elektromanyetik direk, TSK için geliştirilen biyonik el, Türkiye’nin yerli ve milli 3D yazıcısı ile adını duyurdu.

NUKON, LAZER KESİM KAFASINI YERLİLEŞTİRDİ

Türkiye’nin ilk fiber lazer kesim makinesi üreticisi Nukon, yine kendi ihtiyacından yola çıkarak Almanya’dan ithal ettiği yaklaşık 20 bin euroluk lazer kesim kafasını yerlileştirdi. Yazılımını da kendi bünyesinde yaptı.

SİMGE GROUP’UN SİBİRYA’DA BİLE ÇALIŞAN ASFALT TESİSİ VAR

Asfalt üretiminde yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu sağlayan teknolojiyi geliştiren Simge Group, üretimde toz emisyonlarını da yüzde 37 ile yüzde 49 arasında azalttı. Bugüne kadar dünyada 160 tesis kuran Simge’nin Sibirya’da bile çalışan “Made In Turkey” asfalt tesisi bulunuyor. Simge, kum kurutma diye dünya literatüründe olmayan bir süreci de tesislerine ekleyerek sektöre kazandırdı.

SATIN ALMALAR YOLUYLA YERLİLEŞTİRMELER DE YAPILIYOR

Arıtma tesisi atığı olan çamurlar için yakma sistemi de Bursa’da yerli üretimle yapıldı. BUSKİ tarafından projelendirilip Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’nde inşa edilen tesislerde üretim de başladı. Tramvay ve metro aracının ardından metrobüs üretimi de Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünya ülkelerine otobüs üreten AKIA firması tarafından Bursa’da yapıldı. AKIA tarafından Türkiye’de ilk kez Bursa’da üretilen 290 kişi kapasiteli metrobüs, 25 metre uzunluğunda ve 3 körüklü oluşuyla da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Araç liftleri ve kaldırma ekipmanları üretiminde 60 yıllık tecrübeye sahip Sanpark, 42 ülkede ürün ve hizmet sunuyor. 20 binden fazla otopark lifti üretimine imza atan, bugüne kadar 50 bin araçlık otopark sistemi yapan Sanpark, Türkiye’de sektöründeki tek yerli üretici konumunda. Alman uçak firması AQUILA’yı satın alarak yerlileştiren Gökçen Grup, üretimi de Bursa’ya taşımak için adımlar atıyor. Grup ayrıca bünyesindeki Ar-Ge merkezinde karbon fiber parçaların vakum altında pişirilmesi, kesilmesi gibi bazı ekipmanların üretim altyapısının kurulması hazırlıkları da devam ediyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ MAKİNELERİ KÜMESİ KURULDU

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Konseyi tarafından Yenilenebilir Enerji Makineleri Kümesi kuruldu. Üye sayısının 25’i bulduğu kümenin amacı ise yenilenebilir enerji üretimi için yerli makinelerin imal edilerek bu konudaki yurt dışı bağımlılığına son vermek.

BÜYÜKŞEHİR, YERLİ ÜRETİME ÖNCÜLÜK EDİYOR

Raylı sistemlerde ülkenin ilk yerli üretimine vesile olduklarını, aynı stratejiyi elektrikli araçlar, çevre üretimleri ve uçak imalatında da izlediklerini kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, rüzgar güllerinde ilk yerli üretimin yine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vasıtasıyla yapıldığını söyledi. Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk rüzgar gülünün Northel firması tarafından Bursa için üretildiğini kaydeden Başkan Altepe, “Bu rüzgar güllerindeki teknoloji de yazılım da kalıplar da kanatlar da döküm aksamı da hepsi yerli. Döküm aksamı Bursa’daki İğrek Makine, güç elektroniği Aselsan tarafından yapıldı. Yine alternatörü, mühendisliği de bizden. Northel firmasıyla birlikte tüm organizasyon tamamlandı ve Türkiye’nin yüzde 100 Türk ilk rüzgar gülleri imal edilmiş oldu” dedi.

TEKNOSAB’LA YERLİ ÜRETİM DESTEKLENECEK

BTSO, yerli ve milli üretimin artırılması için oda bünyesinde kümelenme çalışmalarına hız verdi. Son olarak İthalatın yoğun olarak yaşandığı tıbbi cihazlar alanında yerli üretimin payını artırmak için ‘Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi’ni hayata geçirdi. Öte yandan “Yerli, Yenilikçi ve Yeşil Üretim” vizyonuyla projelendirilen TEKNOSAB’ın da bu ay temelinin atılması bekleniyor.

Yine BTSO tarafından Avrupa’nın en iyi dünyada ise ilk 5 uzay ve havacılık merkezinden birisi olacak Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) temeli atıldı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay; Gökmen’le uzay, havacılık ve savunma alanlarında da Bursa’yı önemli bir merkez haline taşımak istediklerini belirterek, “Türkiye’nin hedeflerinde farklı bir rol üstlenen Bursa, ülkemizin ilk astronotunu yetiştirecek bir altyapıya kavuşuyor” diye konuştu.