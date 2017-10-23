Bursa'dan istifa geldi... İşte Ankara ve Balıkesir'de son durum

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin "Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da yanaşmayacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Ben de belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum" demesinin ardından gözler AK Parti tarafından istifası istenen Ankara ve Balıkesir belediye başkanlarına çevrildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Altepe'nin istifasını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un durumunu değerlendirdi. Selvi'nin CNNTürk'te yaptığı açıklamalar şöyle: "Ben belediye başkanı olduğumda ticari faaliyetime son verdim.

Yolsuzluklarla adım anılmadı diye kendisinin dürüst kaldığını ifade ediyor. Bu yönde en ufak bir imada dahi bulunulmadı. Bursa'da tüm kesimlerle uyumlu çalıştığını söyledi. Bu da başarılı bir belediye başkanı olarak, bir belediye başkanından hizmetler yapması beklenir. Onu ifade etti. yolsuzluk konusundaki vurgusu da önemliydi.

ALTEPE'NİN DEĞERLENDİRMELERİNDE BİR NOKTA YOKTU: FETÖ

Sayın Erdoğan da bu süreçle ilgili değerlendirmelerini de yaptı. Dikkat ederseniz Altepe'nin değerlendirmelerinde bir nokta yoktu. FETÖ ile mücadele konusu. Zannediyorum o da değinmek istemedi. Şu vurgusu önemliydi "Partimiz ve milletimizle çatışmayacağız" dedi. Bundan sonraki siyasi hayatını da AK Parti'de devam etme kararı aldı."Alnımız ak, başımız dik" diyerek bu konuda onuruna, haysiyetine yönelik hiçbir şey söylenemeyeceğinin altını çizdi.

GÖKÇEK VE UĞUR'UN DURUMU

Belki değişik tonlarda, farklı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten de dinleyebiliriz. Ama Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur bir süre daha istifa etmeme kararını sürdürecek."