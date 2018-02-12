Bursa'dan 82 ülkeye ihracat yapıyor

Yemek sanayilerinde, askeri kuruluşlarda, hastanelerde veya binlerce kişilerin çalıştığı iş yerlerinde konteyner gibi büyük bulaşık makineleri kuran firma, İnoksan markasının altında yeni bir bulaşık makinesi markası oluşturmayı amaçlıyor.

İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980'den bu yana endüstriyel mutfak sektöründe İnoksan markasıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Varlık, her türlü endüstriyel mutfak ekipmanı üretebilir teknoloji ve altyapılarının bulunduğunu vurgulayarak buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, yemek hazırlama üniteleri, patates soyma makineleri, pişirme gereçleri gibi endüstriyel mutfakta akla gelecek hemen her çeşitteki makine ve ekipmanı imal ettiklerini anlattı.



Otel, fabrika, kafe, bar, restoran, okul ve hastanelere endüstriyel mutfaklar kurduklarını aktaran Varlık, bugün 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

Varlık, İnoksan'ın sektörde hep ilkleri yapan firma olduğuna işaret ederek, "500 veya bin kapasiteli küçük boy makineleri sektörde üreten firmalar var ama 2 bin, 5 bin ve 7 bin kapasiteli büyük boy bulaşık yıkama makineleri üreten tek firmayız. Ürettiğimiz bulaşık makinelerini ihracat yaptığımız ülkelere satıyoruz." diye konuştu.

"BU YIL PATLAMA YILIMIZ OLACAK"



Amerika'nın, bu sektördeki standartlarının çok zor olduğunu, bunu sağlayabilmek için iki yıldır çalıştıklarını anlatan Varlık, şöyle devam etti:

"Bu yıl inşallah patlama yılımız olacak.

Amerika, en zor teknik standartları olan bir ülke. İki yıl emek verdiğimiz projeyi başardık ve artık Amerika'nın her yerine yoğun ihracat yapacak noktaya geldik. Orada bir dağıtım şirketi kurduk. Özellikle bulaşık makinesinde uluslararası zincir firmalarla bunların tüm şirketlerine dağıtır hale geldik.

Hedefimiz bulaşık makinesi konusunda yeni bir markayla dünyaya yayılmak. İnoksan endüstriyel mutfak ürünleri üreten bir marka. Bu markanın altında yeni bir bulaşık makinesi markası oluşturmayı amaçlıyoruz."

Set altı, konveyörlü, giyotin tip, bardak yıkama ve flight tip olmak üzere 5 farklı bulaşık yıkama makinesi ürettiklerini belirten Varlık, ihracat yaptıkları ülkelerin birçoğuna ürettikleri bulaşık makinelerini de ihraç ettiklerini söyledi.



Varlık, yakın zamanda ABD, Paraguay, Rusya, Hollanda ve Hindistan'a da bulaşık makinesi ihraç edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yemek sanayilerinde, askeri kuruluşlarda, hastanelerde veya binlerce kişilerin çalıştığı iş yerlerinde konteyner gibi büyük bulaşık makineleri kuruyoruz.

Bunu özel siparişle yapan tek firmayız. Diğer firmalar ev tipi bulaşık makinelerinin gelişmişi, 500 veya bin kişilik bulaşık makineleri ve bardak yıkama makineleri üretiyor. Biz bunların yanında daha gelişmişlerini de yapıyoruz.

Bunları geliştiriyoruz. Dünyada sadece bulaşık yıkama makinesi üreten, bu işi yapan fabrikalar var. İnoksan'da hepsi bir arada üretiliyor. Biz de İnoksan'ın dışında Türkiye'de sadece bulaşık makinesi üreten dünyanın bildiği bir marka oluşturmak istiyoruz."