Bursa'daki lisede dehşet! Bir anda alevlerin ortasında kaldı

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10. sınıf öğrencisi Ramazan Y.'nin (15) üzerine ayran döküldü. Metehan P. (15) isimli öğrenci ayran dökülen arkadaşının üzerine genel temizleme spreyi sıkarak lekeyi çıkartmak istediği esnada Barış K. (15) elindeki çakmağı çaktı.



Spreydeki gaz üstüne gelen Ramazan Y. birden alev aldı. Paniğe kapılan arkadaşları Ramazan Y.’yi söndürerek, üstünü değiştirdi.

Olay yerine çağıran 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciyi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Liseli gencin alev alması kameraya da yansıdı. Görüntülerde Barış K.’nın elindeki çakmakla arkadaşının üzerine doğru yürüdüğü görülüyor. Çakmaktan kaçmaya çalışan Ramazan Y.’nin üzerindekiler alev alıyor. Alev almasıyla Barış K., Ramazan Y.’nin üzerindekini çıkartıyor. Daha sonra yere düşen Ramazan Y.’yi arkadaşları söndürmeye çalışıyor. Yoğun uğraşların ardından Ramazan Y. kurtarılıyor. Ardından Ramazan Y., 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor.



'İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLACAK'



Gencin babası Adnan Y. (58), "Oğlum ayran ile simit almış. Bu sırada çocuğumun üzerine ayran dökülmüş. Bir arkadaşı onun sprey sıkınca gözüne gelmiş. Benim çocuk kaçmış. Sonra tekrar sıkıyorlar ve ateşliyorlar. Bu gazlar yanıcı. Onun ne işi var. Ailelerinden birkaç kez aradılar. Biri, ‘Benim oğlan sıktı. Diğeri ateşledi’ diyor. Öyle bir dünya yok. Senin oğlan sıkmasa diğeri ateşlemeyecekti. Sol bileğinde sıkıntı var. Kolunun iç kısmı, koltuk altında yanık var. Hareketlerinde durumu sıkıntı. Kolu 45 derece olmuyor. Doktor kontrolleri var. Bir kere ameliyat oldu. İkinci ameliyat ihtimali de yüzde 90. Ben şikayetçiyim. Başka birisinin canı yanmasın" dedi.



'EN ÜST SEVİYEDE CEZALANDIRILMALI'



Ramazan Y.'nin avukatı Hakan Gündoğdu ise, "Müvekkilimle alakalı yargı süreci başlatıldı. Gençlerimiz bu tür olayları gerçekleştiriyorlar. İlk önce işin ceza boyutu, ileride çocuk ciddi manada sorun yaşayabilir. Yüzü ve vücudunda ciddi izler var. TCK'da buna ilişkin cezalar var. Sonuna kadar bu durumun takipçisi olacağız. Müvekkilim ağır durumda. Şu andaki süreç savcılık aşamasında. Karşı taraf bizi hiç aramadı. Sonuç olarak bütün mahkemeleri takip edeceğiz. Karşı tarafında en üst seviyede cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Ramazan Y. polise verdiği ifadede ise, "Üzerime dökülen ayranı silmeme rağmen çıkmadı. Bahçeye çıktıktan sonra Barış K. ve Kadir Metehan P.'nin yanlarına gittim. Metehan lekeyi çıkarır diyerek spreyi bana sıktı. Barış çakmağı çıkarınca yanından kaçtım. Barış peşimden geldi. Bu sırada alev aldım. Üzerimdekiler alev aldı. Okulun güvenlikçisi üzerime su dökünce atletim söndü. Daha sonra çeşmenin yanına giderek üzerime su döktüler. Bir süre sonra 112 ekipleri geldi" diye konuştu.



'ÇAKMAĞI ÇAKIP LEKELİ YERE YAKLAŞTIRDIM'



Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosuna ifade veren çakmağı çakan Barış K. ise, "Kenarda duran öğrenciler spreyin yanıcı olup olmadığını konuşuyordu. Ben de anlamak için çakmağı yakıp, lekeli yere doğru yaklaştırdım. Bu sırada Ramazan'ın tişörtü alev aldı. Sonra tişörtü ve atleti üzerinden çıkarttım" şeklinde konuştu.



Spreyi sıkan Metehan P. ise, "Lekeli yere bölgeye genel temizleme spreyinden sıktım. Barış, çakmağı çıkarınca ben yanıcı olduğunu söyleyerek uyardım. Ramazan kaçınca, Barış peşinden gitti. Bir anda Ramazan'ın üzeri tutuştu. Barış ile birlikte üzerindeki tişörtü çıkartmaya çalıştık" açıklamasını yaptı.