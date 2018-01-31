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    Bursa’da toprak kayması: 60 ev mühürlendi, 120 kişi tahliye edildi

    Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA)
    31.01.2018 - 07:46 | Son Güncelleme:

    BURSA'nın Yıldırım ilçesinde bir mahallede toprak kaymasından dolayı risk altında olduğu belirlenen 60 ev mühürlendi. 120 kişinin tahliye edildiği evlerin duvarlarında geniş çatlaklar meydana gelirken, önünden geçen cadde de geniş yarıklar oluştu.

    Mahallede toprak zeminin kayması ile çok sayıda evde geniş çatlaklar oluştu. Bahçelerin de kaydığı sokakta asfalt ikiye ayrıldı.

    Bursa’da toprak kayması: 60 ev mühürlendi, 120 kişi tahliye edildiBazı evlerin duvarlarının yıkıldığı bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye yetkililerinin aldığı karar ile 60 ev mühürlendi.

    Bursa’da toprak kayması: 60 ev mühürlendi, 120 kişi tahliye edildiEvlerde yaşayan 120 kişi ise misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleşti. Belediye, evlerini boşaltmayan vatandaşları da uyarak tahliyeleri gerçekleştirdi.

    Bursa’da toprak kayması: 60 ev mühürlendi, 120 kişi tahliye edildiOlası bir faciaya karşı, sokağın giriş ve çıkışları, araç ile yaya trafiğine kapatılırken, polis ve zabıta ekiplerinin mahalledeki bekleyişi devam ediyor.

    Bursa’da toprak kayması: 60 ev mühürlendi, 120 kişi tahliye edildi

    Bursa’da toprak kayması: 60 ev mühürlendi, 120 kişi tahliye edildi

     

    Etiketler: Bursa , heyelan , toprak kayması , son dakika
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