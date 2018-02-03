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    Bursa'da çevik kuvvet yakınlarında patlama: Bir polis yaralı

    AA
    03.02.2018 - 09:31 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen patlamada bir polis memuru hafif yaralandı.

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    • Bursada çevik kuvvet yakınlarında patlama
    • Bursada çevik kuvvet yakınlarında patlama
    • Bursada çevik kuvvet yakınlarında patlama
    • Bursada çevik kuvvet yakınlarında patlama

    Bursa-Ankara karayolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü civarındaki Hacivat Deresi köprüsü yakınlarında patlama oldu.  Bu sırada güzergahtan yaya olarak geçen Çevik Kuvvette görevli bir polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.  Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    Poşet içine konulmuş el yapımı patlayıcı bir düzenek olduğunu değerlendiren polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.  Bu arada, İl Emniyet Müdürü Osman Ak da olay yerine gelerek bilgi aldı.
    Bursada çevik kuvvet yakınlarında patlama: Bir polis yaralı


    Etiketler: Bursa , patlama , el yapımı patlayıcı , son dakika
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