Bursa'da kestane şekeri II

Öncelikle şunu söylemekte yarar var; kestane şekeri Osmanlı döneminde de yapılıyormuş ve günümüze kadar gelmiş.

Şimdi fabrikada gözlemlediklerimi aktarmaya devam edeyim. Meşhur Bursa kestaneleri toplanıp ayıklandıktan sonra kabukları soyuluyor. Daha sonra makinelere verilip birazcık kurutuluyor. Kabukların üzerine çizikler atılarak kestanenin soyulma aşaması başlatılıyor.

İlk önce elemesi yapılıyor kestanenin. Daha sonra kazanlara alınarak haşlanıp şerbete yatırılıyor. Üç gün şerbette bekleyen kestaneler şerbeti iyice çekince, paketleme işlemine başlanıyor. Büyük olanlar kestane şekeri olurken kırık ve küçük olanlar kestane ezmesi yapımında kullanılıyor.

Kestanenin hayranlık uyandıran yolculuğunu izledikten sonra Kardelen Kestane Şekeri Genel Müdürü Mümin Akgün Bey’le keyifli bir sohbete başlıyoruz. Ziraat teknisyeniymiş kendisi. İşini de çok severek yapıyor Mümin Bey. Amacı Bursa’nın en büyük değerlerinden biri olan kestaneyi korumak.

Büyük keyif aldığım fabrika ziyareti için kapılarını açan Mümin Bey’e buradan da teşekkür etmeyi bir borç bilir, kendisine ve çalışanlarına saygılarımı sunarım.

VANİLYALI CHEESECAKE

25-30 santim çapındaki kelepçeli kek kalıbı yumuşak margarinle iyice yağlanır. Kakaolu bisküviler mutfak robotunda çekilerek ya da temiz bir buzdolabı poşetinin içinde dövülerek un haline getirilir ve derin bir karıştırma kabına aktarılır.

Üzerine oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarin eklenip bisküvilerin yağla iyice karışabilmesi için oldukça uzun süre yoğrulur.

Yumuşak bir hamur elde edilip yağlanmış kalıba kenarları 3 santim yükseltilerek yerleştirilir. Eller suyla sık sık ıslatılarak hamur yarım santim kalınlığına getirilir. Kalıptaki hamur buzdolabında 1-2 saat bekletilir.

Diğer taraftan, harcının hazırlanması için; toz kremşanti ve süt derin bir kaba aktarılır. Toz şeker de eklenip mikserin yüksek devriyle 4-5 dakika çırpılır.

İyice katılaşan şekerli kremşantinin üzerine labne peynir, vanilya ve tatlı susuz yoğurt ilave edilip 2-3 dakika daha çırpılır.

Jöle küçük bir kâseye koyulur, üzerine kaynar su eklenir. Çatalla hızlı hızlı karıştırılarak iyice eritilir. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu da katılır. Jöle erir erimez kremalı harcın içine eklenip yine mikserle 1-2 dakika çırpılır.

Buzdolabında bekleyen kalıp çıkarılır ve bisküvilerin ortasındaki boşluğa bu karışım kaşıkla aktarıldıktan sonra üzeri spatulayla düzeltilir.

Buzdolabında bir gece daha bekletilen kek ertesi gün kalıptan çıkarılır ve üzerine rendelenmiş çikolata serpiştirildikten sonra dilimlenerek servise sunulur.

Malzeme listesi

* 1 paket kakaolu bisküvi (185 gr. yani 30 adet)

* 150 gr margarin (Oda sıcaklığında beklemiş olmalı.)

İç harcı için;

* 200 gr labne peynir

* 2 poşet toz kremşanti

* 1 su bardağı soğuk süt

* Yarım su bardağı

toz şeker

* 1 su bardağı tatlı yoğurt (Ekşi ve soğuk olmamalı.)

* 2 paket toz vanilya

* 1 adet limon

kabuğunun rendesi

* 100 gr limon aromalı toz jöle (Muz aromalı jöle de kullanılabilir.)

* Yarım su bardağı sıcak su

Üzeri için;

* 1 adet orta boy çikolata (rendelenmiş)