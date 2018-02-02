Bursa'da hastanede korkutan yangın!

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi’nde bugün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Hastanenin eksi 2 bölümünde bulunan MR odasında elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın nedeniyle dumanlar kısa sürede hastaneyi sardı. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, duman nedeniyle üst katlardaki hastalar tahliye edilmeye başlandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Hasarın meydana geldiği yangında yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

15 KİŞİ ÇEVREDEKİ DİĞER HASTANELERE KALDIRILDI



Bursa’dakiYüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi’nin eksi 2’nci katında bulunan MR odasında çıkan yangın nedeniyle dumandan vealevler ile etkileşime giren bazı kimyasallardan yayılan kokudan etkilenen 15 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.