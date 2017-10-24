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    Bursa'da hareketli anlar... Alarm verildi, ablukaya alındı

    İHA
    24.10.2017 - 19:28 | Son Güncelleme:

    Bursa'da bir süre önce polisin 'dur' ihtarına uymayarak 2 polisi yaraladıktan sonra ormanlık alana kaçarak izini kaybettiren cinayet ve hırsızlık zanlısı yeniden ortaya çıktı. Boş bir evde 10 gün boyunca saklanan 3 zanlı ev sahibinin gelmesi üzerine silah gösterip kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, ormana kaçan zanlılardan birini yakalarken 2 polisi yaralayan Burak Örekli'nin peşine düştü.

    Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aylardır peşinde olduğu, 30 farklı hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli ile 2 arkadaşının içerisinde bulunduğu otomobil, jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, jandarmaya ateş açıp, kaçtı.

    Bursada hareketli anlar... Alarm verildi, ablukaya alındı

    Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Bir süre sonra polis ekipleri, şüphelilerin otomobilini fark edip, durdurmak istedi. Ancak, Burak Örekli yanındaki pompalı tüfekle polise de ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmada saçmaların isabet ettiği 2 polis hafif yaralanırken, Örekli ormanlık alana kaçtı.

    Bursada hareketli anlar... Alarm verildi, ablukaya alındı

    ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

    Burak Örekli’nin polisleri yaraladıktan 4 gün önce merkez Yıldırım ilçesinde arkadaşı 20 yaşındaki Yusuf Türker’i çıkan tartışmada tabancayla öldürdüğü ortaya çıktı.Olayın ardından bölgeye, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen yaklaşık 300 güvenlik görevlisi, Burak Örekli'yi yakalamak için ormanlık alanda operasyon başlattı.

     

    YENİDEN ORTAYA ÇIKTILAR

    Bursada hareketli anlar... Alarm verildi, ablukaya alındı

    Ortadan kaybolan 3 zanlı bir arkadaşları vasıtasıyla buldukları bir evde sahibinin haberi olmadan merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 10 gün boyunca saklandı. Ev sahibinin olaydan habersiz eve gelmesi üzerine ev sahibi ile burun buruna gelen Örekli ve 2 arkadaşı ev sahibini silahla tehdit ederek bir miktar parasını aldıktan sonra evden ayrıldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler silahlı 3 kişinin ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Kireç Ocağı Mevkiinde zanlıların peşine düşen ekipler bir kişiyi yakalarken Burak Örekli ve bir diğer kişiyi bir kez daha ellerinden kaçırdı.

    ABLUKAYA ALINDI

    Bursada hareketli anlar... Alarm verildi, ablukaya alındı

    Zanlı Burak Örekli'nin yanında bulunan kişi ile en son Eski Gemlik Yolu üzerindeki Yasemin Park civarında görüldüğünü tespit eden ekipler bu bölgeyi abluka altına alıp giriş çıkışlarını kapadı. Çok sayıda metruk evin bulunduğu alanı kuşatan çelik yelekli polisler operasyona start vermeye hazırlanıyor.

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    Etiketler: Operasyon
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