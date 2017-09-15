Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Bursa’da gazinocular kralı Fahri Balcı yaşamını yitirdi

    Bursa’da gazinocular kralı Fahri Balcı yaşamını yitirdi

    Hüseyin TÜCCAR- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
    15.09.2017 - 15:29 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 15:29

    BURSA’da ’gazinocular kralı’ olarak tanınan Köşküm Gazinosu’nun sahibi 72 yaşındaki Fahri Balcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Balcı’nın koah hastalığı tedavisi görürken üç gün önce beynindeki damarın tıkanması sonucu yoğun bakıma kaldırıldığı, bu sabah da fenalaşıp yaşamını yitirdiği bildirildi.

    Bursa’da ’gazinocular kralı’ olarak bilinen Fahri Balcı uzun süredir koah hastalığı tedavisi görüyordu. Geçensalı günü beynindeki bir damarın tıkanması sonucu komaya giren Köşküm Gazinosu’nun sahibi Fahri Balcı, Şekvet Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alındı. Sinema sanatçısı Zerrin Egeliler’in eşi olan Balcı, bu sabah dokorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Balcı’nın cenazesi yarın ikindide Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilcek.

    Fahri Balcı’nın sahibi olduğu Köşküm Gazinosu’nda, Güngör Bayrak, Ankara’da çırılçıplak soyunan Gonca Uyanık, Kumkapı Davası kahramanlarıGülten Kızılkaya veZeynep Uludağ ile "Kadınları dövmek gerekir" dedikten sonra kendisi dayak yiyen tiyatrocu Levent Oran, Ajdar ve son olarak da Yıldız Tilbe’yi sahneye çıkarmıştı

    Etiketler: fahri balcı , gazinocular kralı , bursa
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri