Bursa’da gazinocular kralı Fahri Balcı yaşamını yitirdi

Bursa’da ’gazinocular kralı’ olarak bilinen Fahri Balcı uzun süredir koah hastalığı tedavisi görüyordu. Geçensalı günü beynindeki bir damarın tıkanması sonucu komaya giren Köşküm Gazinosu’nun sahibi Fahri Balcı, Şekvet Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alındı. Sinema sanatçısı Zerrin Egeliler’in eşi olan Balcı, bu sabah dokorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Balcı’nın cenazesi yarın ikindide Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilcek.

Fahri Balcı’nın sahibi olduğu Köşküm Gazinosu’nda, Güngör Bayrak, Ankara’da çırılçıplak soyunan Gonca Uyanık, Kumkapı Davası kahramanlarıGülten Kızılkaya veZeynep Uludağ ile "Kadınları dövmek gerekir" dedikten sonra kendisi dayak yiyen tiyatrocu Levent Oran, Ajdar ve son olarak da Yıldız Tilbe’yi sahneye çıkarmıştı