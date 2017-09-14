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    Bursa’da fuhuş operasyonu: 32 gözaltı

    Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)
    14.09.2017 - 07:52 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 08:01

    BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında fuhuş pazarlığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 22 kadın, 8 travesti ve onlarla birlikte olan 2 erkeği gözaltına aldı. Gözaltına alınan hayat kadınlarından bazılarının hamile olduğu belirtildi.

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri; Merinos, Beşyol ile Kükürtlü kavşaklarında otostop yaparak fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon yaptı.

    Operasyonda, fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen 8 travesti, 22 kadın ve onlarla birlik oldukları öne sürülen 2 erkek gözaltına alındı.

    Bursa’da fuhuş operasyonu: 32 gözaltı

    Ayrıca trafik ekipleri araçlarıyla yol kenarında pazarlık yapmak amacıyla bekleyen 30 aracın sürücüsüne trafiği tehlikeye atmak suçundan 2 bin 130 TL ceza uyguladı.

    Operasyonda yakalanan bazı hayat kadınlarının hamile olduğu, buna rağmen fuhuş yapmaya devam ettiği ifade edildi.


    Bursa’da fuhuş operasyonu: 32 gözaltı

    Etiketler: fuhuş , Gözaltı , bursa
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