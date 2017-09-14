Bursa’da fuhuş operasyonu: 32 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri; Merinos, Beşyol ile Kükürtlü kavşaklarında otostop yaparak fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda, fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen 8 travesti, 22 kadın ve onlarla birlik oldukları öne sürülen 2 erkek gözaltına alındı.

Ayrıca trafik ekipleri araçlarıyla yol kenarında pazarlık yapmak amacıyla bekleyen 30 aracın sürücüsüne trafiği tehlikeye atmak suçundan 2 bin 130 TL ceza uyguladı.

Operasyonda yakalanan bazı hayat kadınlarının hamile olduğu, buna rağmen fuhuş yapmaya devam ettiği ifade edildi.





